El descuento del diésel sube a 20 céntimos y el de la gasolina baja a 5 a partir del 1 de septiembre

El diésel disfrutará a partir del martes 1 de septiembre de un descuento en el impuesto de hidrocarburos de 20 céntimos por litro, el doble del que se ha aplicado durante el mes de agosto (10 céntimos por litro), después de que este carburante se encareciera un 15,7 % en julio.

En cambio, el descuento que se aplica al impuesto de hidrocarburos de la gasolina se reducirá de los 10 céntimos el litro de agosto a 5 céntimos el litro en septiembre, como parte de la retirada gradual de las medidas de apoyo previstas en el plan de respuesta a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.

El real decreto ley aprobado a finales de junio reformuló las ayudas fiscales a los carburantes que habían estado vigentes desde marzo, de manera que el IVA volvió al tipo general del 21 % y las bonificaciones se concentraron en el impuesto de hidrocarburos, con un descuento decreciente (15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre).

El propio decreto estableció que esta retirada progresiva de las medidas de apoyo podía verse interrumpida si se producía una subida importante del precio de los carburantes, para lo que reguló una cláusula de salvaguardia. En virtud de esta cláusula, si el índice de precios al consumo (IPC) de la gasolina o el gasóleo superaba el 15 % en junio se activaría un descuento ampliado de 20 céntimos el litro en agosto y si lo hacía en julio, se aplicaría en septiembre.

En junio, la inflación de la gasolina y el diesel se mantuvo por debajo de ese umbral del 15 %, por lo que avanzó la retirada progresiva del descuento, pero en julio el diésel se encareció un 15,7 %, con lo que la cláusula se activó de forma automática.

Así, a partir del 1 de septiembre, el impuesto de hidrocarburos del diésel se verá reducido en 20 céntimos el litro, mientras que el descuento de la gasolina será de solo 5 céntimos por litro, ya que este carburante se encareció un 7,3 % en julio, lejos del umbral del 15 % que activa la cláusula.

El dato adelantado de la inflación de agosto muestra un nuevo encarecimiento de los carburantes —todavía sin cuantificar hasta que se publique el indicador completo—, pero el decreto no prevé que el IPC de agosto active nuevos descuentos.

De hecho, el plan de respuesta solo prevé la aplicación de estas medidas de ayuda hasta finales de septiembre, aunque el Gobierno asegura que "mantiene un seguimiento minuto a minuto del impacto del conflicto en Irán sobre la economía española".