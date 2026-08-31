El dogmatismo antinuclear del Gobierno: quieren cerrar plantas idénticas a las que EEUU exprime durante 80 años

Las instalaciones atómicas en España se encuentran en un estado técnico óptimo. Tanto es así que las centrales nucleares están en condiciones de operar a largo plazo de manera prácticamente indefinida y con un horizonte muy lejano, según han señalado este lunes fuentes de la Sociedad Nuclear Española (SNE).

Los expertos del sector destacan que el debate sobre la vida útil de estas infraestructuras no debería basarse en criterios políticos, sino puramente técnicos. "Por poner un ejemplo concreto, podemos hacer una referencia a la central norteamericana de North Anna, en Virginia, que es gemela o idéntica tanto a Almaraz como a Ascó. Y esta central tiene autorización de operación por 80 años, por poner un parámetro de referencia", indican desde la asociación.

En este sentido, los especialistas inciden en que la viabilidad de la operación de las centrales no la determinan los años transcurridos desde su construcción, sino el estado real de la instalación. Esta condición es algo que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) supervisa periódicamente de forma exhaustiva. "Por tanto, las centrales nucleares en España y en el mundo están en condiciones de operar mientras su condición sea segura. Y, actualmente, todo el parque nuclear español cumple ese requisito", destacan desde la SNE.

Nuestro país cuenta en la actualidad con un total de cinco emplazamientos nucleares que, a su vez, albergan siete reactores en funcionamiento: Almaraz en Extremadura, Ascó y Vandellós en Cataluña, Cofrentes en la Comunidad Valenciana y Trillo en Guadalajara. Pese a la solvencia técnica demostrada, en 2019 los titulares de las centrales —Iberdrola, Endesa y Naturgy— llegaron a un acuerdo con Enresa para un calendario de cierre, presionado por las políticas energéticas del Gobierno.

A mediados de este mismo mes, el Ejecutivo aprobó la prórroga de la vida útil de la planta de Almaraz, que continuará aportando energía a la red hasta el 8 de junio de 2030. Al margen del complejo cacereño, también está previsto que ese mismo año dejen de operar uno de los reactores de Ascó, fijado para el 2 de octubre, y la instalación de Cofrentes, el 30 de noviembre. Ascó II lo hará en septiembre de 2032, mientras que Vandellós II y Trillo bajarán la persiana en el año 2035.

De cumplirse esta hoja de ruta pactada, Almaraz I finalizará sus operaciones con apenas 49 años, dado que abrió el 1 de mayo de 1981, y Almaraz II lo hará con 45 años. Ascó I cesará su actividad con 46 años, al igual que Cofrentes y Ascó II. Por su parte, Vandellós II y Trillo también se desconectarán del sistema con 46 años de servicio.

Estas cifras contrastan drásticamente con los 80 años autorizados en Estados Unidos. Cuando el Ejecutivo aprobó la reciente prórroga, la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) ya advirtió que la instalación extremeña se encontraba "en las mejores condiciones técnicas" para seguir operando a pleno rendimiento. Para mantener este estándar y equipararse a sus homólogas estadounidenses, la industria subraya que bastaría con inyectar una inversión de 50 millones de euros de manera anual para la mejora y modernización de todos sus equipos.