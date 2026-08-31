El IMV español supera en generosidad al de Francia e Italia pero fracasa al reducir la pobreza

En este medio hemos tratado la cuestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde su implantación hasta la actualidad, realizando un seguimiento periódico sobre cuántas personas lo cobran, cuántas se benefician de esta prestación y cuánto gasto supone, entre otros aspectos. Sin embargo, hasta ahora no habíamos comparado esta prestación con otras rentas garantizadas similares concedidas en países europeos. En este artículo vamos a comparar el IMV de España con algunos de sus equivalentes en países de nuestro entorno.

En España, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) otorga un total de 733,6 euros al mes para un beneficiario individual, una cantidad que se incrementa un 22% si el perceptor tiene un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Para una pareja con un hijo la cuantía asciende a 1.173,76 euros al mes, mientras que para una pareja con dos hijos la suma mensual es de 1.393,84 euros.

España supera a Francia o Italia

El equivalente del Ingreso Mínimo Vital en Francia es el RSA (Revenu de Solidarité Active), con una cuantía de 651,69 euros mensuales para una sola persona, mientras que para una pareja con un hijo sería de 1.173,05 euros al mes y una pareja con dos hijos sería de 1.386,56 euros al mes.

En el caso de Alemania, tenemos que la renta básica regulada a través del Bürgergeld abona un total de 563 euros mensuales para una sola persona, mientras que una pareja con un hijo podría recibir entre 1.369 euros y 1.483 euros mensuales en función de la edad del hijo (la cuantía aumenta con la edad del menor). Por otro lado, una pareja con dos hijos podría percibir entre 1.726 euros y 1.873 mensuales en función de la edad de los menores. Sin embargo, el sistema alemán cubre también el coste de la vivienda y la calefacción, por lo que el apoyo de esta ayuda acaba siendo mayor.

Por su parte, la ayuda en Italia denominada ADI (Assegno di Inclusione) otorga un máximo de 541,67 euros al mes para una persona sola. Si se trata de una pareja con hijos, la ayuda mensual sería de 812,50 euros, mientras que para una pareja con dos hijos sería de 866,67 euros al mes. Adicionalmente, esta prestación también cuenta con una posible ayuda al alquiler de hasta 303 euros.

Aunque reduce menos la pobreza que en la media europea

A todo esto, hay que sumarle algo que ya mencionó la AIReF en un informe reciente, y es que "España es uno de los Estados miembros de la UE con una de las prestaciones de último recurso de mayor cuantía y que más ha crecido desde 2019, frente a la mayoría de los países, donde los importes relativos han disminuido". Sin embargo, a pesar de que la prestación de último recurso de España sea de las más altas de la Unión Europea, eso no hace que consiga reducir más la pobreza que en otros países europeos.

Así decía también la AIReF: "El módulo de comparativa internacional muestra que España combina una prestación de último recurso de cuantía relativamente elevada con resultados todavía inferiores a la media europea en términos de cobertura y reducción de la pobreza. En 2023, España se situaba entre los Estados miembros con mayor renta garantizada y con uno de los mayores incrementos desde 2019; sin embargo, la cobertura de la pobreza mediante prestaciones de último recurso seguía por debajo de la media de la UE y también era inferior a la media europea la capacidad de reducción de la tasa y, en buena parte, de la brecha de pobreza".

Es decir, no solo la cuantía del IMV es superior a la de sus equivalentes en otros países europeos (algunos más ricos que España), sino que, a pesar de ello, no logra reducir la pobreza en la misma medida que en esos países, donde la prestación es de menor importe.

Por lo tanto, podemos concluir que la prestación de último recurso de España es superior a la de Francia o Italia, aunque inferior a la de Alemania. No obstante, no hay que olvidar que la renta per cápita real de España es un 21,5% inferior a la de Alemania, lo que hace normal que la prestación en el país germano sea superior a la española.