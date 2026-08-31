El recibo de la luz alcanza su nivel más alto desde 2022 tras dispararse un 19% en agosto

Los españoles siguen perdiendo poder adquisitivo a un ritmo imparable. Así, el precio de la electricidad en agosto ha registrado un incremento del 19% respecto al mismo mes del año pasado, lo que supone el recibo más caro para este mes desde 2022. Esta subida ha sido impulsada por unos precios de la luz disparados por el repunte de la demanda durante las olas de calor y un gas natural al alza.

Concretamente, el recibo de la luz de un usuario medio con la tarifa regulada ha aumentado un 19,04% interanualmente situándose en 88,81 euros. De este modo, el recibo eléctrico representará para el usuario un encarecimiento de más de 14 euros frente al mismo periodo del año pasado, cuando el precio era de 74,04 euros. Además, respecto al pasado mes de julio, se ha registrado un crecimiento de un 3,65%, unos 3,13 euros más.

Dichos precios corresponden a un consumidor medio con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), distribuida en los diferentes periodos (punta, llano y valle). Para realizar la simulación del precio, se ha calculado un consumo del 30% en hora punta, del 20% en hora llana y del 50% restante en hora valle.

De este modo, del importe total, 11,41 euros están relacionados con el término fijo y 56,92 euros con el variable. Además, 3,53 euros corresponden al impuesto eléctrico y el IVA y equivalente suponen 15,41 euros, según datos del comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La evolución del IVA

La factura eléctrica tuvo un cierto alivio hasta el pasado mes de junio por las medidas que se adoptaron en el real decreto aprobado en marzo para combatir el impacto de la guerra en Oriente Medio. Sin embargo, el 1 de junio decayó la rebaja del IVA al 10% en la factura eléctrica como consecuencia de la moderación que había registrado su evolución en el Índice de Precios de Consumo (IPC).

Asimismo, en el segundo real decreto que fue aprobado a finales del mismo mes, como respuesta a la crisis por Oriente Medio, se incluyó una progresiva reducción hasta su eliminación completa del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). De modo que pasaba del 7% al 5% en 2026, al 3,5% en 2027 y al 0% en 2028.

Además, ante una eventual evolución desfavorable de los precios de la electricidad y el gas se estableció un mecanismo de salvaguarda que permite reactivar medidas si la coyuntura así lo exigiera. Esas medidas afectan tanto al Impuesto Especial sobre la Electricidad como al IVA de productos energéticos.

De tal forma, si el IPC específico de la electricidad de un mes creciese en más de un 15% interanualmente, se volverían a aplicar las medidas aprobadas en marzo. De modo que el IVA de la electricidad, el gas natural, los pellets y la leña, se volvería a reducir el tipo del 21 al 10% y el Impuesto Especial sobre la Electricidad bajaría de nuevo del 5,1% al 0,5%.

Este crecimiento en agosto de la factura eléctrica va de la mano de un precio de la luz que en este mes se ha disparado a rebufo del incremento de la demanda debido a las altas temperaturas y a un gas que presiona cada vez más al alza. A pesar de la fuerte presencia de la generación solar, en las horas en las que esta energía no tiene presencia ganan un peso importante los ciclos combinados para cubrir ese consumo, repercutiendo así el precio del gas en el del 'pool'.

Concretamente, el precio del gas natural no ha parado de subir en agosto, hasta llevar su cotización, en el caso del Mibgas español, actualmente por encima de los 66 euros por megavatio hora (MWh).

De esta forma, el precio del mercado mayorista de la luz, el denominado 'pool', ha registrado una media diaria en agosto de más de 118 euros/MWh, su nivel más alto desde febrero de 2023, que ha estado este mes todos los días de media por encima de los 100 euros/MWh, a excepción de cuatro jornadas. Asimismo, se ha dado la circunstancia de registrar en el mismo día mínimas cercanas a cero euros, o incluso precios negativos, coincidiendo con las horas centrales del día y la mayor generación solar, con máximas por encima de los 200 euros/MWh en las horas nocturnas.