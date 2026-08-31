Holaluz volverá a cotizar en bolsa después de que el Gobierno archivara los procedimientos de inhabilitación

BME ha acordado levantar la suspensión de cotización que pesaba sobre las acciones de Holaluz desde el pasado 20 de julio, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico archivara los procedimientos abiertos contra la compañía. De este modo, los títulos de la comercializadora eléctrica volverán a cotizar este martes en BME Growth.

La suspensión se levantará después de que hayan dejado de concurrir las circunstancias que, según comunicó el operador del mercado, podían perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los títulos de la empresa. Al respecto, cabe recordar que las acciones de Holaluz cotizaban a 0,8260 euros por título cuando BME suspendió su negociación el pasado 20 de julio.

El Ministerio archiva los procedimientos

La decisión de BME se produce después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que pone fin a los procedimientos iniciados contra Holaluz-Clidom.

En concreto, el departamento dirigido por Sara Aagesen acordó finalizar el procedimiento de extinción de la habilitación de la compañía para ejercer la actividad de comercialización de energía eléctrica. También archivó el procedimiento relativo al posible traspaso de sus clientes a un comercializador de referencia.

Holaluz ya había comunicado el pasado viernes la decisión del Ministerio y celebró el archivo de ambos procedimientos. En este sentido, la compañía sostuvo que el episodio que originó el expediente respondía a una discrepancia sobre la exigibilidad de determinadas facturas. Además, la comercializadora defendió que esta situación "no respondía ni a una voluntad de impago ni a una situación patrimonial que impidiera a la compañía atender regularmente sus obligaciones".

Facturas por más de 4,3 millones

El procedimiento administrativo se inició a raíz de reclamaciones relacionadas con la exigibilidad de determinadas facturas de tres proveedores. El importe conjunto ascendía a 4.392.776,82 euros, según explicó Holaluz.

Así las cosas, la compañía señaló que estas cantidades contaban con un plan de pagos y aseguró que tanto las facturas sobre las que existía la discrepancia como las posteriores están íntegramente abonadas.

Además, Holaluz indicó que se encuentra al corriente de sus obligaciones con las empresas distribuidoras. La comercializadora también aseguró que la compañía se encuentra saneada, pese a los recortes de tesorería que, según señaló, ha sufrido como consecuencia de decisiones como el Real Decreto de respuesta a la crisis de Oriente Medio.