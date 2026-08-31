Marruecos dispara las ventas de sandía a la UE y aprieta al campo español

Marruecos sigue ganando terreno en el mercado español y las frutas y hortalizas no son una excepción. Esta vez, con la sandía: las exportaciones marroquíes a la UE crecieron un 14% en el primer semestre, hasta las 148.950 toneladas. "La sandía que proviene de Marruecos es una especie diferente, más grande y con más semillas; pese a ello, las importaciones han saturado el mercado español tirando el precio hacia abajo", ha explicado a EFE Agro el secretario general de la organización agraria COAG, Andrés Góngora.

La competencia de los terceros países, siempre buena para los consumidores, se refleja en las cotizaciones. Entre el 17 y el 23 de agosto, la sandía se pagó en origen a 24,1 euros por cada 100 kilos, según el Ministerio de Agricultura, después de varias semanas de descensos.

Según los últimos datos de Eurostat recogidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre enero y junio entraron en la Unión Europea 351.672 toneladas de sandía procedente de terceros países. Marruecos fue el principal origen, con esas 148.950 toneladas, aunque no fue el único país que aumentó sus ventas.

Brasil es el que más ha incrementado sus exportaciones de sandía, con un crecimiento del 39,4% respecto al primer semestre de 2025. En comparación con la media de los últimos cinco años, el aumento alcanza el 109,7%.

Senegal también ha elevado sus ventas a la UE un 24,9% interanual. Y ahí aparece uno de los problemas que más afecta a los agricultores españoles: los calendarios de producción coinciden y la fruta extranjera llega a la vez que la nacional, inundando el mercado de producto y tirando los precios.

El melón de Senegal gana presencia

La situación del melón es algo distinta. Las importaciones europeas procedentes de países extracomunitarios han caído un 11,2% entre enero y junio de 2026, hasta las 173.770 toneladas.

Brasil continúa siendo el principal proveedor, con 73.682 toneladas, aunque sus ventas han bajado un 5,3% respecto al año anterior. Le siguen Marruecos, con 24.587 toneladas; Costa Rica, con 21.941; y Senegal, con 20.815.

En el caso de Marruecos, las importaciones de melón han descendido un 41,3%. Sin embargo, el sector español mantiene la preocupación por el avance de otros productores, especialmente Senegal, que aumentó sus exportaciones un 8% y está ganando presencia en una variedad especialmente relevante para España: el melón piel de sapo.