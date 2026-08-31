Mercadona cambia su horario desde el 1 de septiembre: así te afectará la medida

Mercadona modificará desde este martes, 1 de septiembre, el horario de parte de sus supermercados tras finalizar la campaña especial de verano. El cambio afectará principalmente a establecimientos situados en zonas costeras y municipios turísticos que durante julio y agosto habían ampliado su jornada.

Alrededor de 320 supermercados han contado este verano con horarios especiales. En muchos de ellos, las tiendas permanecían abiertas de 9.00 a 22.00 horas de lunes a sábado, mientras que determinados establecimientos también abrían domingos y festivos hasta las 15.00 horas. Con la llegada de septiembre, la mayoría recuperará el horario habitual de la cadena, establecido con carácter general de 9.00 a 21.30 horas de lunes a sábado. Para los centros acogidos a la campaña estival, esto supondrá adelantar media hora el cierre y, en numerosos casos, dejar de abrir los domingos.

La modificación no se aplicará de la misma forma en toda España. Muchos establecimientos, especialmente los situados en el interior y en grandes ciudades, ya mantuvieron durante el verano el horario habitual, por lo que continuarán funcionando sin cambios.

Los horarios ampliados se concentraron especialmente en destinos con una elevada afluencia de visitantes, entre ellos Benidorm, Dénia, Jávea, Cullera, Marbella, Ibiza, Salou, Lloret de Mar o Sanxenxo, además de otras localidades costeras y de los archipiélagos.

La apertura extraordinaria de los domingos también estuvo vinculada principalmente a estas zonas. Con el final de la temporada alta, la regla general vuelve a ser el cierre en domingos y festivos, aunque pueden existir excepciones en función de la normativa comercial y el calendario de cada localidad.

Pese a que el horario de referencia vuelve a ser de 9.00 a 21.30 horas, algunos supermercados pueden mantener condiciones diferentes por su ubicación o por estar situados en áreas de gran afluencia turística. Por este motivo, es recomendable consultar el horario concreto de cada establecimiento en el localizador de tiendas de Mercadona antes de acudir, especialmente si se pretende comprar a última hora, un domingo o un festivo.

Los horarios de las tiendas físicas tampoco coinciden necesariamente con los del servicio online. En las zonas donde está disponible, las entregas a domicilio pueden realizarse de 7.00 a 22.00 horas de lunes a sábado, en función del código postal y de las franjas disponibles.