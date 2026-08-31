Shein debuta en bolsa tras perder casi tres cuartas partes de su valoración en cuatro años

Shein llega este martes a la Bolsa de Hong Kong después de varios años intentando dar el salto a los mercados financieros. El gigante chino de la moda rápida se estrenará con una valoración de unos 22.850 millones de euros (26.500 millones de dólares), muy lejos de los casi 86.200 millones de euros que llegó a alcanzar en 2022.

La compañía pondrá fin así a un largo proceso marcado por sus intentos fallidos de cotizar en Nueva York y Londres. Finalmente, Shein ha optado por Hong Kong, una plaza que le permite acceder a inversores internacionales sin salir del ámbito regulatorio chino.

La operación contempla la venta de unos 280 millones de acciones. El precio se ha fijado en 48,56 dólares de Hong Kong por título, equivalentes a unos 5,4 euros. Con esta operación espera captar alrededor de 1.500 millones de euros y alcanzar una valoración de unos 23.000 millones. Las acciones comenzarán a negociarse oficialmente el 1 de septiembre.

El estreno supone un enorme recorte respecto al valor que llegó a alcanzar la compañía cuando todavía era privada. En 2022, Shein fue valorada en unos 84.000 millones de euros después de una ronda de financiación. Un año después, su valoración había bajado hasta unos 55.000 millones. Ahora, al llegar a la Bolsa, se sitúa en torno a los 23.000 millones.

En otras palabras, Shein sale a Bolsa con una valoración alrededor de un 73% inferior a la de su máximo de 2022.

Un estreno en un momento complicado

La salida a Bolsa llega, además, cuando el modelo de negocio de Shein afronta importantes dificultades en sus dos principales mercados: Europa y Estados Unidos.

Estados Unidos representa alrededor del 24% de sus ingresos y Europa otro 35%. En ambos mercados se han endurecido las condiciones que durante años facilitaron el crecimiento de las ventas de pequeños paquetes procedentes de China.

En Estados Unidos, los ingresos de Shein ya cayeron un 14% durante el primer trimestre. La compañía ha advertido además de que trasladará parte de los nuevos costes a los consumidores. En Europa, la empresa espera que los cambios regulatorios tengan un impacto negativo a corto plazo sobre sus ventas.

La presión sobre el negocio también se está reflejando en sus márgenes. El beneficio neto sobre las ventas pasó del 8,7% al 4,9% en 2025, en un contexto de mayores gastos de logística y publicidad y de una competencia cada vez mayor.

Shein se enfrenta especialmente a la presión de Temu, otra plataforma china de comercio electrónico que compite con precios muy bajos, y de gigantes tradicionales del sector como Inditex.

Un gigante de la moda pese al desplome de su valoración

Pese a este deterioro, Shein continúa siendo uno de los grandes actores mundiales de la moda rápida. Según la consultora china CIC, ocupa el tercer puesto mundial, con una cuota de mercado del 1,9%, por detrás de Nike e Inditex. El mercado mundial de la moda alcanza, según esta estimación, un valor de unos 1,46 billones de euros.

Una de las claves de su modelo consiste en producir inicialmente cantidades muy pequeñas de cada prenda. La compañía lanza lotes de apenas entre 100 y 200 unidades y observa cómo reaccionan los consumidores. Si un producto funciona, aumenta rápidamente su producción.

Este sistema permite a Shein reducir el riesgo de fabricar grandes cantidades de prendas que después no consigue vender y adaptar su oferta prácticamente en tiempo real. La empresa asegura que puede reponer en apenas cinco días los productos que tienen una mayor demanda.

Shein fue fundada en 2012 por Chris Xu, inicialmente bajo el nombre de SheInside, aunque posteriormente adoptó la denominación actual. Su crecimiento se disparó durante la pandemia, con el fuerte aumento de las compras por internet.