Una isla privada de Venecia con fortaleza napoleónica sale a la venta por 5,5 millones

Comprar una vivienda en Venecia es un lujo al alcance de pocos, pero comprar una isla entera es otra liga. La isla de Crevan, situada en la laguna veneciana, acaba de salir al mercado por 5,5 millones de euros, según publica Euronews.

La propiedad, de 5.700 metros cuadrados, está situada a unos 7,5 kilómetros de Venecia y con acceso exclusivamente por agua o helicóptero. Además, en Crevan se encuentra una fortaleza de época napoleónica restaurada y convertida en vivienda, que conserva su distribución original de mediados del siglo XX. La casa tiene una superficie de 215 metros cuadrados, está orientada hacia el mar y dispone de cuatro dormitorios y tres baños.

A ello se suman dos amarres y un muelle, una característica especialmente relevante para una propiedad cuyo acceso se realiza por vía marítima. Desde la isla se pueden contemplar además las vecinas Burano y Torcello, dos de los enclaves más conocidos de la laguna veneciana.

Imagen de la isla en venta difundida por la inmobiliaria.

La isla está rodeada de vegetación y se encuentra suficientemente cerca de Venecia como para llegar a la ciudad, pero también permite mantenerse alejado del intenso movimiento turístico de la capital del Véneto.

Precisamente esa combinación de privacidad, ubicación e historia es uno de los principales argumentos de la propiedad, según la inmobiliaria. Con sus 5.700 metros cuadrados y una fortaleza napoleónica reconvertida en residencia, Crevan representa así una de esas operaciones inmobiliarias reservadas a un mercado muy reducido: 5,5 millones de euros a cambio de tener una isla privada a pocos kilómetros de Venecia.