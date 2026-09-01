El boom petrolero de Milei: Argentina supera los 900.000 barriles diarios y adelanta a Colombia

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina, la economía del país avanza hacia niveles que no se habían visto hasta ahora. Hace unas semanas, por ejemplo, mostramos que Argentina había alcanzado su mejor mes de exportación de maíz de toda la historia, y en varias ocasiones hemos hablado del boom petrolero que vive el país del Cono Sur.

Pues bien, el país dirigido por Javier Milei ha batido un nuevo récord de producción diaria de petróleo: ya supera los 900.000 barriles diarios y deja atrás a países como Colombia. Así se desprende de los últimos informes oficiales sobre producción diaria de petróleo en los respectivos países.

Argentina supera los 900.000 barriles diarios de petróleo

En el caso de Argentina, en julio se alcanzaron los 902.920 barriles de petróleo al día, frente a las 874.857 unidades de enero del mismo año. Si se compara con enero de 2024 (primer mes completo de Javier Milei como presidente), la producción diaria fue de 669.600 barriles. Es decir, desde la llegada de Milei al poder la producción se ha incrementado un 35%.

En cuanto a Colombia, en enero de 2024 se produjeron 777.500 barriles diarios, mientras que en julio de 2026 la cifra fue de 727.920 unidades. Así pues, mientras que a la llegada de Javier Milei Colombia superaba a Argentina en producción diaria de barriles de petróleo, actualmente Argentina produce un 24% más de petróleo al día que el país colombiano.

Ya produce un 24% más que Colombia

El boom petrolero de Argentina se debe a algo que ya contamos en este medio: de un tiempo a esta parte se explota con más intensidad Vaca Muerta, una de las formaciones de hidrocarburos más importantes del mundo (el segundo recurso no convencional de gas y el cuarto de petróleo), y que se ubica en una zona que está en el centro-oeste de Argentina, cerca de la frontera con Chile.

Varias empresas que operan en la zona han aumentado de forma notable su producción entre 2024 y 2026. Pluspetrol pasó de 1,04 millones de metros cúbicos de petróleo entre enero y julio de 2024 a 2,54 millones en el mismo periodo de 2026. YPF incrementó la suya en 1,15 millones de metros cúbicos y Vista Energy, en 793.614 metros cúbicos. Son más las empresas que han aumentado su producción en términos absolutos; las mencionadas son las que más la han incrementado.

También ha incrementado su producción de gas

No obstante, y a pesar de que estos datos ya resultan llamativos, Argentina también ha mejorado su producción de gas. En enero de 2024 se produjeron 123,8 millones de metros cúbicos diarios, mientras que en julio de 2026 la producción diaria fue de 158,1 millones de metros cúbicos, lo que supone un incremento del 27,7% en dicho periodo.

Así pues, Argentina no sólo produce sustancialmente más petróleo que a la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, sino también más gas. Con los precios actuales de ambos hidrocarburos, el país está sabiendo aprovechar el momento para incrementar sus exportaciones petroleras. Es cuestión de tiempo que el país del Cono Sur supere el millón de barriles diarios y gane peso entre los grandes productores mundiales de petróleo.