El caos de Óscar Puente: los retrasos de los trenes crecen un 30% en el último año

Si por algo se está caracterizando la gestión de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es por haber empeorado los registros de puntualidad de los trenes previos a su llegada y por haber contribuido a generar incertidumbre sobre la seguridad de las vías. El resultado es que actualmente hay cientos de limitaciones temporales de velocidad por miedo a que se repita un accidente como el de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas a principios de 2026

Así se desprende de los datos más actualizados que proporcionan tanto Renfe como Adif. En el caso de Renfe, en su "Informe mensual de puntualidad de servicios de AVE y Larga Distancia" (que se puede leer aquí) correspondiente al mes de junio podemos ver como la puntualidad de los trenes ha empeorado con respecto a hace un año por las mismas fechas.

El retraso promedio de los trenes ha crecido un 28,75% en el último año

De esta forma, si en junio de 2025 el tiempo medio de retraso de los trenes fue de 8 minutos, en junio de 2026 ese tiempo medio de retraso ha subido hasta los 10,3 minutos. Es decir, la tardanza promedio de los trenes en llegar a su destino ha aumentado un 28,75%. Por otro lado, en cuanto al porcentaje de trenes que llegaron con más de cinco minutos de retraso en junio de 2025 fue del 36,7%, mientras que en junio de 2026 el porcentaje ha sido del 45,1%. Es decir, casi la mitad de los trenes en el mes de junio han llegado con más de cinco minutos de retraso.

También ha crecido el porcentaje de trenes que llegaron a su destino con 15 minutos o más de retraso. Si en junio de 2025 el 18,7% de todos los trenes llegó con 15 minutos o más de demora, en junio de 2026 esa cifra asciende al 25,1%. Es decir, uno de cada cuatro trenes llega con 15 minutos o más de retraso. En cuanto a los que llegaron con 30 minutos o más, en junio de 2026 fueron el 11,2% del total, frente al 8,5% de junio de 2025.

Existen casi 1.000 limitaciones temporales de velocidad

Todo esto está relacionado con algo que hemos mencionado al principio del artículo, y no es otra cosa que el gran número de limitaciones temporales de velocidad que hay en la red ferroviaria española. Tal y como se puede ver en el visor web de Adif, actualmente existen aproximadamente 1.000 limitaciones temporales de velocidad.

El mapa muestra que hay limitaciones temporales de velocidad (los puntos verdes) prácticamente en toda España, lo que hace que los trenes circulen, de media, más despacio y lleguen más tarde a su destino, además de las incidencias que puedan producirse.

Así pues, desde que Óscar Puente llegó al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, los datos de puntualidad de los trenes y los de incidencias en las vías no han hecho más que empeorar. Mientras tanto, el ministro (que pocos días después del accidente de Adamuz dijo que "me piden la dimisión porque les molesta que haga muy bien mi trabajo" y que en 2025 afirmó que "el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia") parece más ocupado en insultar en X a quienes le critican o le llevan la contraria que en las labores que le corresponden como ministro.