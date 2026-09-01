"Ceuta volverá a la normalidad. Estoy seguro de eso". Con estas palabras el ministro de Política Territorial y mando único designado ante la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha querido mostrar tras el Consejo de Ministros de este martes que el Gobierno está trabajando para acabar con la situación de desbordamiento en la ciudad autónoma provocada desde la entrada masiva de finales de julio. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión entre las diferentes carteras que conforman el Ejecutivo, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo ha explicado el Real Decreto Ley aprobado a modo de plan de choque en el que van a movilizar 309 millones de euros extraordinarios para actuar en varios ejes: la seguridad, el refuerzo de los servicios públicos, la acogida de los inmigrantes y las ayudas de apoyo a empresas y trabajadores. A los que hay que añadir otros 50 millones en líneas de avales del ICO. "No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible", ha dicho Cuerpo desde el Palacio de la Moncloa reforzando el mensaje en que supondrá que en los próximos cuatro meses esta inyección sin precedentes equivaldrá al 16% del Producto Interior Bruto de Ceuta.

Así, el Gobierno reforzará los servicios esenciales en materia de Sanidad, de Educación, de tratamiento de aguas, también en seguridad con "más recursos humanos, materiales y de inversión para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los militares. Asimismo destinará 118 millones "para reforzar la asistencia" de los inmigrantes y 80 millones para contener el golpe en el mercado de trabajo y las finanzas de las empresas y los autónomos ceutíes.

En este apartado lo más reseñable son los 36,6 millones de euros en ayudas directas a los 2.500 autónomos de Ceuta. "Tal y como se hizo también en la DANA este fondo proveerá de 5.000 euros de ayuda a cada uno de los autónomos" y para las empresas "irán en función de su fabricación desde los 10.000 euros hasta los 150.000", anunciaba. Será la Agencia Tributaria la que las conceda y el plazo para solicitarlas comenzará el 14 de septiembre. "Es la forma más rápida que tenemos para que estas ayudas lleguen de manera efectiva a autónomos y empresas", explica en rueda de prensa.

Asimismo destinarán 14 millones para campañas turísticas, bonos de consumo, prestaciones extraordinarias por cese de actividad y ayudas directas del SEPE para formación. Y en el apartado de las medidas estructurales hay ampliación de bonificaciones, que es un punto que preocupaba a los empresarios ceutíes que hasta ahora gozaban de un 50% en las cotizaciones a la Seguridad Social. El Ejecutivo ha decidido ampliarlas hasta el 75% y, lo que es más importante, de manera indefinida. Lo mismo ocurre con el impuesto de sociedades, que pasará de una bonificación del 50% al 60 para las entidades residentes. Los autónomos también podrán beneficiarse de mejora en las deducciones como en los "gastos de difícil justificación" para mejorar su liquidez. Esta mejora en el IRPF para autónomos y la ampliación en el impuesto de sociedades supondrán un desembolso de 12 millones de euros.

En total, el sector empresarial y autónomo de Ceuta se beneficiará de 80 millones de euros según el Real Decreto aprobado hoy. Supone el 4% del PIB de la ciudad autónoma. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha estado en contacto durante el mes de agosto con los empresarios de la zona, ha asegurado que esos 80 millones "superan con creces la estimación de pérdidas que había hecho la Cámara de Comercio". Sin embargo, la afirmación tiene su trampa puesto que en su última actualización, la Cámara de Comercio de Ceuta ha calculado que desde la entrada masiva de los días 30-31 de julio y hasta el cierre de agosto, el impacto económico directo ha sido de 33.038.768 euros, un incremento del 19% respecto a la estimación inicial. Solamente en un mes. Falta por contabilizar el resto de pérdidas para lo que queda de año.