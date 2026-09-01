El precio de la vivienda usada se dispara un 15,6% y encadena casi 6 años de subidas consecutivas

El precio de la vivienda no da tregua. Según ha detallado el portal inmobiliario Fotocasa en un informe publicado este lunes, en España el precio de la vivienda usada durante el mes de agosto registró un incremento del 15,6% respecto al mismo mes del año anterior y un 0,4% respecto al pasado mes de julio. De este modo, el precio de la vivienda usada encadena 70 subidas consecutivas —lo que representa casi seis años de encarecimiento continuado—.

Con todo, el último incremento de precios sitúa el valor medio de la oferta en los 3.166 euros por metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Así, el precio de una vivienda tipo de 80 metros cuadrados alcanza los 253.270 euros en el último mes.

Así las cosas, desde el organismo inciden en que, en cualquier caso, estos precios han registrado "la subida más moderada de lo que llevamos de año". De hecho, como podemos comprobar a continuación, en los últimos meses los incrementos de precios de la vivienda usada han llegado a superar el 20%.

Al respecto, desde Fotocasa aseguran que esta "ligera desescalada" no supone que los precios bajen, sino que crecen a menor velocidad. De este modo, detallan que "no significa que los precios estén bajando, sino que siguen subiendo, pero comienzan a hacerlo a menor velocidad". Además, advierten que el mercado "continúa profundamente tensionado" debido al fuerte desequilibrio entre la demanda y la oferta, motivo por el cual "todavía estamos lejos de hablar de una normalización".

Murcia lidera los incrementos

Atendiendo al incremento por comunidades autónomas, el precio de la vivienda de segunda mano ha experimentado un incremento interanual en las 17 autonomías, de las cuales 13 de ellas han crecido más de un 10%. Así, la Región de Murcia ha registrado el mayor repunte interanual con un 28,8%.

De este modo, le siguen Cantabria (18,5%), Comunidad Valenciana (17,1%), Navarra (17%) y La Rioja (15,9%). Por el contrario, Baleares (5,3%), Canarias (7,5%), Extremadura (8,8%) y Madrid (9,9%) tienen las subidas más moderadas.

Respecto al precio por metro cuadrado, Baleares y Madrid se mantienen como las regiones más caras del país, con 5.443 euros y 5.431 euros por metro cuadrado, respectivamente. Le siguen País Vasco (4.045 euros/m²), Cataluña (3.485 euros/m²), Canarias (3.375 euros/m²), Andalucía (2.958 euros/m²), Comunidad Valenciana (2.866 euros/m²), mientras que el metro cuadrado está más barato en Extremadura (1.380 euros/m²) y Castilla-La Mancha (1.436 euros/m²).

Asimismo, el precio de la vivienda usada se ha elevado en 48 de las 50 provincias que se han analizado, lo que se traduce en el 96%. Las subidas han estado encabezadas por Murcia (28,8%), León (25,7%), Ávila (23,9%) y Ciudad Real (19,4%), mientras que solo Soria (-0,1%) y Teruel (-0,3%) han mostrado caídas interanuales.

Por su parte, San Sebastián encabeza el precio de las capitales de provincia con 7.141 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (6.624 euros/m²) y Barcelona (5.375 euros/m²). Mientras que Zamora repite como la capital más asequible con 1.681 euros/m².

Del mismo modo, el coste medio del metro cuadrado se ha elevado en el 93% de los 591 municipios que se han analizado, registrando subidas superiores al 40% en doce de ellos, que están liderados por Bigastro (85,3%), Narón (67,7%) y Santa Fe (59,4%). Por contra, los descensos más acusados se han dado en Ayamonte (-12,6%), Bargas (-8,9%) y Oliva (-8,4%).

En la comparativa de precios absolutos entre municipios, Santa Eulalia del Río encabeza la lista con 8.659 euros por metro cuadrado, seguida de San Antonio Abad (8.348 euros/m²), Ibiza (7.436 euros/m²) y Calviá (7.330 euros/m²). En el extremo opuesto, Torreperogil y Jamilena resultan las más económicas con 661 y 663 euros por metro cuadrado.

Subidas en Madrid y Barcelona

De este modo, el precio medio en la capital de España ha subido en sus 21 distritos, destacando los incrementos interanuales de Villaverde (32,8%), Barajas (25,7%) y Usera (22,8%). Además, el Barrio de Salamanca es el más caro con 10.721 euros por metro cuadrado, frente a Villaverde, que es el más accesible con 3.107 euros/m².

Por su parte, el precio de la vivienda usada en Barcelona ha crecido en ocho de sus diez distritos, encabezados por Sarriá-San Gervasio (8,1%), Gracia (7,7%) y Nou Barris (7,1%). Además, Sarriá-San Gervasio se sitúa como el distrito más caro de la Ciudad Condal con 7.657 euros por metro cuadrado, mientras que Nou Barris es el más económico con 3.381 euros/m².