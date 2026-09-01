Golpe a la economía de Ceuta: la invasión de inmigrantes hunde el consumo casi un 4%

La invasión de Ceuta del pasado 30 de julio supuso un ataque frontal contra la soberanía y la integridad territorial española, lo cual ha conllevado además una situación de desamparo e inseguridad para la población de la ciudad autónoma. Todo ello ha tenido, además, un importante impacto económico que ha afectado al consumo y la actividad de los comercios ceutíes.

Al respecto, en Libre Mercado hemos informado de que, según los datos de la Cámara de Comercio de Ceuta, las pérdidas económicas directas derivadas de la invasión alcanzan los 33 millones de euros. De este modo, el organismo incide en que el comercio y la hostelería registraron caídas superiores al 50%, mientras que el turismo se desplomó un 90%.

Asimismo, hemos detallado que, tal y como denuncian los propios comerciantes ceutíes, la situación que vive actualmente la ciudad autónoma podría provocar este mes de septiembre el cierre de numerosas empresas. Además, hemos informado de cómo el consumo de electricidad cayó un 35% durante el asalto debido a la suspensión de las fiestas patronales, la reducción del turismo y la cancelación de reservas hoteleras.

En este contexto, uno de los indicadores que muestran cómo la invasión del pasado 30 de julio ha afectado a la actividad económica de Ceuta es el relativo a la evolución del consumo. En este sentido, según los datos publicados por BBVA Research, cabe destacar que el consumo total —en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación— cayó un 3,7% durante el mes de agosto de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior.

BBVA Research

Asimismo, el informe de BBVA Research detalla cuál ha sido la caída del consumo en cada categoría y sector. Concretamente, de acuerdo con este organismo, la caída real del consumo en el caso del transporte ha sido del 3,2%. Del mismo modo, el consumo en la hostelería ha registrado una caída del 5,4%.

BBVA Research

Por su parte, como podemos ver en este gráfico, el consumo en el sector del ocio cayó un 6,3% en términos reales en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que el consumo de alcohol y tabaco registró una caída del 7,7%. Finalmente, las mayores caídas se registraron en la moda y la educación, con retrocesos del 1,1% y del 34,5%, respectivamente. Con todo, otros consumos cayeron casi un 9% en comparación con el año anterior.