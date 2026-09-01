Ayer lunes, desde Podemos, a través de su portavoz Pablo Fernández, han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que tome medidas para combatir la inflación, como un límite a los precios de los alimentos, otro límite a los precios de los carburantes y de la energía y un impuesto del 30% a las eléctricas sobre sus beneficios extraordinarios. Ambas políticas son ya recurrentes entre las peticiones de Podemos a lo largo de los últimos años.

En el siguiente post, publicado por la cuenta oficial de Podemos en X, podemos ver el vídeo con la intervención de Pablo Fernández:

Frente a la inflación disparada del 4,3% el Gobierno debe actuar ya: -Topar los precios de la cesta de la compra.

-Topar los precios de los carburantes y la energía.

-Impuesto extraordinario del 30% sobre los beneficios del oligopolio eléctrico. 🎥 @_PabloFdez_ pic.twitter.com/ItYIJlphdh — Podemos (@PODEMOS) August 31, 2026

"La segunda cuestión que queríamos tratar es sobre la inflación. La inflación está actualmente disparada, se sitúa en agosto en un 4,3%, siete décimas más que en julio y en el nivel más alto de los últimos cuatro años. Los productos energéticos escalan un 17%, casi siete puntos más que en el pasado mes de julio. Y ante esta situación el Gobierno no puede, como un Ceuta, continuar de vacaciones y no puede seguir con su sangrante inacción", comienza explicando el portavoz de Podemos.

Según Pablo Fernández, "es evidente, es incuestionable, es incontrovertible que el Gobierno debe actuar. Por tanto, desde Podemos solicitamos que se intervenga el mercado y demandamos que el Gobierno ponga un límite a los precios de los alimentos de la cesta básica de la compra, de los carburantes y de la energía. Y es que tanto las petroleras como los grandes supermercados como el oligopolio energético pueden asumir perfectamente un tope a los precios porque tienen beneficios desorbitados".

Topes a los precios y un impuesto a las eléctricas

"Y además de esto, también desde Podemos planteamos que se establezca un impuesto del 30% sobre los beneficios extraordinarios del oligopolio energético. No puede ser que las empresas energéticas estén forrándose, no puede ser que las empresas energéticas estén disparando sus beneficios mientras buena parte de la ciudadanía no puede, por ejemplo, en verano poner el aire acondicionado", continúa expresando el también secretario de organización de la formación morada.

"El Gobierno tiene que actuar, tiene que poner un precio a los topes e insistimos, también debería establecer un impuesto del 30% a los beneficios extraordinarios del oligopolio energético. El Ejecutivo de Pedro Sánchez debería dejar de promover los beneficios tanto de los rentistas, de los fondos buitre o del oligopolio energético, debería dejar de promover los beneficios de las petroleras o de los grandes supermercados y debería empezar a actuar de una vez para proteger a la mayoría social. Pero, lamentablemente, ya no tenemos ninguna esperanza de que esto suceda porque los intereses del Gobierno creo que a estas alturas ya están muy claros y desde luego se demuestra que no pasan por amparar, por defender y proteger a nuestra mayoría social", concluye con su alegato Pablo Fernández.

Unas medidas que provocarían escasez

Como ya hemos explicado en numerosas ocasiones, de aplicarse las medidas que reclaman desde Podemos, lo único que se conseguiría sería el efecto contrario al que se busca. A saber: la intención de los topes a los precios es que estos bienes resulten más asequibles para quienes tienen menos recursos, pues podrían consumir más bienes o servicios por menos dinero.

Sin embargo, el efecto real de estas políticas es la creación de escasez: si se establece un límite máximo a la ganancia de las empresas, muchas de ellas podrán optar por no disponer de esos productos, o en menor cantidad, en sus estanterías (en el caso de los supermercados) o por mantener un menor stock de gasolina y diésel.

Un control de precios, cuando se están encareciendo los costes de las materias primas, sólo contribuye a reducir aún más el posible beneficio de las empresas, lo que aumenta la probabilidad de escasez y perjudica a las familias más vulnerables, que son las que Podemos dice defender.