Ahorrar invirtiendo con Civislend y el crowdlending inmobiliario

Civislend, fundada en 2017 y regulada por la CNMV, actúa como nexo de unión entre desarrolladores inmobiliarios que necesitan financiación e inversores que buscan obtener rentabilidad a través de préstamos respaldados por activos inmobiliarios.

La compañía analiza y estructura cada proyecto antes de publicarlo en la plataforma, donde pone a disposición de los inversores toda la información financiera, legal y relativa a los riesgos de la operación. Los inversores pueden participar desde importes reducidos y, una vez financiado el proyecto, el prestatario devuelve el capital y los intereses conforme a las condiciones establecidas. Durante toda la vida de la operación, Civislend realiza un seguimiento continuo de su evolución.

Entre las garantías que pueden respaldar las operaciones se encuentran, además de las hipotecas de primer rango, la pignoración de participaciones y las fianzas corporativas, entre otras. Esto implica que, en caso de incumplimiento por parte del prestatario, Civislend puede proceder a la ejecución de las garantías correspondientes, gestionar el activo y realizar las actuaciones necesarias para recuperar los fondos destinados al reembolso de los inversores.

La plataforma publica varios proyectos a la semana y es siempre el inversor quien decide en qué operaciones participar y qué importe destinar a cada una de ellas, contando con acceso a la información necesaria para tomar decisiones de inversión informadas.

En un contexto en el que ahorrar ya no siempre resulta suficiente para preservar y hacer crecer el patrimonio, Civislend fomenta el concepto de ahorrar invirtiendo, permitiendo que el capital genere rentabilidad y aumente su valor a lo largo del tiempo. Cada vez más inversores son conscientes del impacto del interés compuesto y de sus beneficios a largo plazo, y entienden el crowdlending inmobiliario como una alternativa dentro de una estrategia de inversión diversificada.

En Civislend es posible invertir desde 250 euros, lo que facilita la diversificación del capital entre distintos proyectos y permite acceder a oportunidades inmobiliarias que tradicionalmente estaban reservadas a grandes inversores. El objetivo es hacer más accesible la inversión inmobiliaria al mayor número posible de personas interesadas en este tipo de activos.

En la plataforma conviven diferentes perfiles de inversores, desde pequeños y medianos ahorradores hasta inversores institucionales, fondos y family offices. Cada vez participan perfiles más diversos, tanto con experiencia previa en inversión como sin ella. El inversor medio suele situarse entre los 35 y los 55 años y cuenta, generalmente, con conocimientos financieros medios o altos y experiencia previa en otros productos de inversión.

Durante los últimos años también se ha observado un crecimiento significativo entre los inversores más jóvenes, especialmente en la franja de entre 25 y 35 años. Por su parte, los inversores mayores de 55 años, aunque representan una proporción menor del total de participantes, suelen contar con una capacidad económica más elevada. Muchos de ellos ya invierten en otros productos financieros y buscan diversificación, rentabilidad y exposición al sector inmobiliario sin asumir la complejidad asociada a la gestión directa de los activos.

El volumen de inversión varía en función de cada perfil, aunque es habitual que los inversores distribuyan su capital entre diferentes proyectos. El 80 % de los inversores de Civislend reinvierte en la plataforma y cada inversor participa, de media, en ocho proyectos.

Actualmente, el ticket medio de Civislend se sitúa en torno a los 2.000 euros, lo que evidencia el creciente interés por este tipo de inversión y una tendencia hacia una mayor diversificación. En 2025 el ticket medio era superior, mientras que en 2024 alcanzó los 3.339,85 euros y en 2023 se situó en 4.827,60 euros. Esta evolución refleja que los inversores están distribuyendo su capital entre un mayor número de operaciones, al tiempo que muestra un elevado grado de recurrencia y confianza en el modelo.

Cada proyecto cuenta con su propia rentabilidad y plazo, determinados en función de sus características, estructura y objetivos. De media, las operaciones tienen una duración aproximada de 15 meses y ofrecen una rentabilidad anual situada generalmente entre el 10 % y el 13 %.

Hasta la fecha, Civislend ha reembolsado 96 proyectos, con una rentabilidad media del 13 % y un plazo medio de aproximadamente 15 meses. Del capital total financiado a través de la plataforma, un 30 % ya ha sido reembolsado a los inversores y el 46 % de los proyectos financiados por Civislend ya han sido devueltos.

La selección de los proyectos se realiza conforme a criterios de análisis exigentes. Entre otros factores, se estudian la solvencia y experiencia del desarrollador inmobiliario, la aportación de fondos propios, la viabilidad económica de la operación, la ubicación del activo, el nivel de preventas, la estructura de garantías, el ratio préstamo-valor (LTV) y diferentes escenarios de estrés. Únicamente se publican en la plataforma aquellos proyectos que superan los filtros establecidos por el área de análisis de riesgos de Civislend.

Para más información, regístrate hoy en Civislend y accede a las mejores oportunidades del sector inmobiliario.

CIVISLEND PSFP, SA - CIF A87625778. Plataforma de Servicios de Financiación Participativa sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV - e inscrita en el Registro Oficial de Plataformas de Financiación Participativa de la CNMV con el número 8 conforme a la Ley UE2020/1503. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo: 34640 - Folio: 177, Hoja: M623181. Civislend no ofrece asesoramiento financiero alguno. Los Proyectos de financiación participativa publicados en nuestra plataforma no son objeto de autorización ni de supervisión por la CNMV ni por el Banco de España ni por ningún otro organismo regulador. Ninguna información facilitada por los promotores ha sido revisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni constituye un folleto informativo. Existe riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido, riesgo de no obtener el rendimiento esperado y riesgo de liquidez para recuperar parcialmente su inversión. El capital invertido no está garantizado por el Fondo de Garantía de Inversiones ni por el Fondo de Garantía de Depósitos. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.