El Gobierno se prepara para subir el SMI en 2027: "Habrá que tener en cuenta la inflación"

El Gobierno ha anunciado este miércoles, por medio del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que la intención del Ministerio de Trabajo es volver a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2027, ya que ve con preocupación que haya una pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores con motivo del repunte inflacionario de los últimos meses.

Esto es lo que ha dicho en rueda de prensa el número dos de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo:

"Respecto del repunte de la inflación y su impacto en los salarios, yo lo que le puedo decir es que el Ministerio ve con preocupación que haya una pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores de nuestro país, tanto de aquellos que cobran el salario mínimo interprofesional como de aquellos que cobran los salarios de convenio, que también se ven afectados por el repunte de la inflación. Yo creo que aquí hay que operar, por lo que a nosotros respecta, obviamente, nuestra función es seguir adelante con la elevación y las subidas del SMI, estamos prácticamente ya en el último trimestre del año, hay que empezar la mesa de negociación del SMI para 2027", ha comenzado explicando el secretario de Estado de Trabajo.

"Habrá que tener en cuenta la inflación"

"Yo creo que es en el marco de esa negociación para 2027 donde habrá ya que también tener en cuenta qué ha pasado estos últimos meses con la inflación y creo que también es imprescindible seguramente que el Gobierno lleve a cabo, como viene haciendo desde prácticamente siempre que el problema del repunte de los precios ha impactado en la vida de los ciudadanos, pues tomando medidas que eviten cualquier tipo de empobrecimiento, tanto energético como salarial", expresaba Joaquín Pérez Rey.

"En definitiva, claro que es una preocupación que afecta, por lo que a nosotros se refiere, al salario mínimo y que yo creo que hay que ver en el marco del nuevo salario mínimo interprofesional para 2027, pero que también afecta a los precios de la energía o que también afecta a los propios salarios del convenio, que según los datos que manejamos están subiendo un 3% y por lo tanto también ahí se está produciendo cierta pérdida de poder adquisitivo", concluía el número dos de Yolanda Díaz.

De esta forma, vemos que se está allanando el camino para volver a subir el SMI, tal y como viene haciendo este Gobierno desde que llegó al poder, y nuevamente lo harán sin tener en cuenta los posibles efectos adversos que tienen este tipo de subidas.

Ya en otras ocasiones hemos hecho referencia a los informes del Banco de España que alertan sobre la destrucción de empleo y/o la no creación de empleo que se ha producido en nuestro país por las subidas del SMI, como es el caso de la destrucción de empleo que se produjo como consecuencia de las subidas salariales de 2019, cuando el SMI subió un 22% de golpe. Esta subida, estimó el Banco de España, pudo destruir entre 98.000 y 180.000 empleos.

Sea como sea, la realidad es que el Gobierno ya está planeando otra subida del SMI sin tener en cuenta los más que posibles efectos negativos que tendrá, y se centra sólo en los efectos positivos para aquellos trabajadores que mantengan su empleo.