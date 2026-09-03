Bruselas veta la carne de Brasil desde este jueves: así puede afectar al precio

La Unión Europea ha cerrado desde este jueves las importaciones de carne y otros productos de origen animal procedentes de Brasil. El motivo: Bruselas considera que el país sudamericano no ofrece garantías suficientes de que cumple las normas comunitarias sobre el uso de antibióticos en la ganadería.

La decisión afecta a vacuno, aves de corral, carne de caballo, miel, tripas y productos de acuicultura, además de a los animales destinados a la producción de alimentos. En la práctica significa que Brasil queda fuera de la lista de países autorizados para introducir estos productos en el mercado comunitario.

La normativa europea prohíbe utilizar antibióticos para acelerar el crecimiento o aumentar el rendimiento del ganado y también impide emplear para tratar animales aquellos antimicrobianos que están reservados para combatir infecciones en seres humanos. El objetivo es limitar el riesgo de que las bacterias desarrollen resistencias a los antibióticos. De hecho, los ganaderos españoles han reducido un 58,8% el consumo de antibióticos en sanidad animal en apenas cinco años.

El veto a Brasil, no obstante, podría ser parcialmente temporal. Bruselas mantiene abierta una vía para recuperar las importaciones de pollo y miel: un equipo europeo está auditando a los productores brasileños y tiene previsto terminar sus inspecciones este viernes. Si el resultado es positivo, la Comisión podría plantear volver a autorizar estos productos.

La situación es más complicada para el vacuno, ya que Brasil debe demostrar que cumple las exigencias europeas durante todo el ciclo de vida de los animales. Bruselas asegura que continúa trabajando con las autoridades brasileñas y confía en poder reanudar las importaciones cuando existan garantías suficientes.

El campo celebra el veto: "Reciprocidad real"

Las organizaciones agrarias españolas han recibido la decisión con satisfacción. Asaja considera que la suspensión supone un avance hacia la "reciprocidad real", una de las reivindicaciones históricas del sector: si los ganaderos europeos deben cumplir unas determinadas normas de seguridad alimentaria, trazabilidad y bienestar animal, los productos importados deberían someterse a las mismas exigencias.

La organización reclama además que Bruselas aplique la suspensión "sin prórrogas" y refuerce los controles en frontera. Su preocupación no es nueva: Asaja ya había pedido en julio el cierre de las importaciones brasileñas después de las alertas relacionadas con el uso de sustancias prohibidas en la UE.

También Unión de Uniones ha cargado contra Bruselas. La organización considera "irresponsable" que la Comisión impulsara la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur mientras persistían las dudas sobre el cumplimiento de las normas europeas por parte de Brasil.

El problema de fondo para los ganaderos europeos es la competencia en igualdad de condiciones y por eso reclaman que la liberalización comercial no suponga la entrada de productos procedentes de terceros países que no cumplen los estándares exigidos a los productores europeos.

¿Qué puede pasar con el precio de la carne?

En el caso de España, las importaciones de carne y productos animales afectadas por el veto suponen unos 178 millones de euros anuales, según datos de 2025 de Comercio Exterior consultados por Efeagro. Lo que más compramos es carne de bovino congelada (68,2 millones) y carne y despojos comestibles de aves (61,6 millones).

Teniendo en cuenta esto, prohibir las importaciones de carne brasileña sí puede alterar los precios al alza, especialmente si la oferta procedente de otros países no consigue sustituir rápidamente todo el volumen brasileño. El efecto dependerá también de cuánto dure la suspensión: una prohibición prolongada, especialmente para el vacuno, obligaría a buscar proveedores alternativos.

En cualquier caso, los productores están convencidos de que el mercado se regulará y buscará sus ajustes, tal y como han hecho otros países que dejaron de importar cerdo de España cuando se detectaron los casos de peste porcina africana en los jabalíes de Collserola.