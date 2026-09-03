Golpe de efecto de Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid ha sorprendido este jueves a los socialistas tras anunciar que no asistirá mañana viernes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que convocó el Ministerio de Hacienda el pasado mes de julio.

Los motivos que esgrime el Ejecutivo regional para este insólito plantón es que el "principal objetivo" de la cita "es aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica que han pactado de manera bilateral y de espaldas al resto de Comunidades Autónomas el Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno de Cataluña".

Para el Gobierno de Ayuso, se trata de un sistema de financiación que "rompe con la igualdad de todos los españoles y que persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas y que ha seguido e intensificado el presidente socialista actual, Salvador Illa".

Enfado de los socialistas

En el Ministerio que dirige Arcadi España esta decisión les ha pillado completamente por sorpresa. Los socialistas lamentan "que la Comunidad de Madrid haya anunciado que no acudirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana" y consideran "irresponsable el llamamiento a boicotear la reunión" aseguran fuentes de este departamento.

De nuevo, el encuentro entre el Ministerio de Hacienda y los consejeros autonómicos del ramo vuelve a estar rodeado de polémica. Uno de los momentos más tensos se produjo el pasado año, cuando las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular se levantaron de la mesa que compartían María Jesús Montero .

Hacienda ya aplazó este Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 29 de julio "por petición de las comunidades autónomas del Partido Popular, que reclamaron más margen para analizar la propuesta del Gobierno y reclamaron más información" señalan en Hacienda. Los de Arcadi España también aseguran que "durante el mes de julio y agosto, el Ministerio de Hacienda ha estado en diálogo con las comunidades autónomas y les ha remitido mayor detalle".

El enfado de Hacienda por la decisión de Ayuso es tal, que lo califican de "gamberrismo institucional". Aseguran que "el gamberrismo institucional no impedirá que el Gobierno siga con la mano tendida a todos los territorios y grupos parlamentarios para sacar adelante una reforma de la financiación autonómica imprescindible para garantizar mayores recursos para sanidad, educación, servicios sociales o vivienda".

Según su versión, "todas las comunidades de régimen común ya habían confirmado su asistencia. De hecho, la reunión preparatoria que ha tenido lugar esta mañana en Madrid ha transcurrido en un clima de normalidad y ninguna comunidad autónoma ha trasladado su intención de no acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera". Añaden que, "en cualquier caso, se debe recordar que la reforma del modelo de financiación autonómica se debate y vota en última instancia en el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional".

Madrid pide al resto que no acuda a la cita

Mientras tanto, la Comunidad de Madrid afirma que ya ha mostrado "esta posición en el seno de las reuniones internas que ha mantenido con la dirección nacional del Partido Popular y el resto de consejeros de Economía y Hacienda del PP".

Además, piden al resto de consejeros populares (Andalucía, Castilla y León…) que tampoco acudan a la cita para que no se cumpla el quorum del 40% de asistencia. Consideran que "la única manera de que este acuerdo no pueda materializarse mañana en el CPFF es que no haya quorum en la reunión. La ausencia de todas las CCAA gobernadas por el PP supondría la paralización de esta ruptura de la igualdad de todos los españoles y del blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalidad de Cataluña en las últimas décadas". Insisten en que "la Comunidad de Madrid ha trasladado su posición durante estos días a la dirección nacional del partido".