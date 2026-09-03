Italia y Grecia muestran cómo evitar el coladero de la Ley de Nietos de Sánchez

La aplicación expansiva de la llamada "ley de nietos" ha abierto en España un debate que hasta ahora apenas había tenido recorrido político: ¿debe tener exactamente los mismos derechos electorales un español que vive temporalmente en el extranjero que una persona nacida fuera de España, que nunca ha residido en nuestro país y que acaba de obtener la nacionalidad por ser descendiente lejana de un emigrante y beneficiaria directa de una oscura modificación legislativa que ni siquiera fue debatida en el Parlamento?

La pregunta cobra especial vigencia en un momento en que la Ley de Memoria Democrática está provocando un fuerte aumento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que de entrada presenta 2,7 millones de electores, pero enfrenta un incremento potencial de alrededor de 2,6 millones ante las nuevas solicitudes de nacionalidad.

La cuestión, sin embargo, tiene dos dimensiones distintas. La primera afecta a la facilidad con la que se ha concedido la nacionalidad española. La segunda se refiere al derecho de sufragio de quienes ya son españoles. Y aquí entran en juego episodios recientes vividos en Italia y Grecia que pueden ofrecer soluciones útiles para resolver el problema en que nos ha metido el Gobierno de Pedro Sánchez.

Italia acaba de restringir drásticamente el 'ius sanguinis'

España no sería el primer país europeo que reconsidera hasta dónde debe llegar la transmisión de la ciudadanía entre generaciones. Italia, probablemente el ejemplo histórico más conocido de un ius sanguinis extraordinariamente generoso, cambió sus reglas en 2025. Hasta entonces, millones de descendientes de emigrantes italianos podían reclamar la ciudadanía remontándose varias generaciones siempre que consiguiesen reconstruir documentalmente la cadena familiar.

La reforma, aprobada mediante la Ley 74/2025, ha reducido notablemente esa posibilidad. Como regla general, una persona nacida fuera de Italia y que posee otra ciudadanía ya no adquiere automáticamente la italiana simplemente porque tenga algún antepasado italiano. Entre las principales excepciones figura que uno de sus padres o abuelos fuese exclusivamente ciudadano italiano o que uno de sus progenitores hubiese residido al menos dos años consecutivos en Italia antes de su nacimiento.

Con esta reforma impulsada por Giorgia Meloni, Italia ha pasado de una concepción casi ilimitada de la ciudadanía por sangre a exigir proximidad generacional o conexión efectiva con el país. Es un precedente especialmente relevante para España, que podría cerrar definitivamente el régimen extraordinario creado por la Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez y establecer para el futuro unas condiciones mucho más estrictas y evidentes para la transmisión de nacionalidad a descendientes nacidos en el extranjero. Bastaría con replicar el modelo transalpino para evitar que el mecanismo siga reproduciéndose en beneficio de personas que prácticamente no tienen conexión real con España.

Grecia llegó a exigir residencia y relación fiscal

El segundo debate es diferente: qué condiciones deben existir para votar desde el extranjero. Aquí aparece el precedente griego que también puede plantearse nuestro país si desea moderar las consecuencias electorales de los cambios introducidos por el "sanchismo".

El país heleno llegó a exigir a los ciudadanos que querían votar desde el exterior haber residido durante al menos dos años en el país durante los 35 anteriores y mantener además una relación fiscal reciente con Grecia. La lógica era sencilla: preservar el derecho de voto del emigrante sin equipararlo completamente al de personas cuya vinculación con el país podía ser únicamente genealógica.

Es importante recalcar que Grecia eliminó esas restricciones en 2023, de modo que la legislación actual sí permite a los griegos residentes en el extranjero participar sin aquellos antiguos requisitos de residencia o declaración tributaria. Hablamos, pues, de un precedente que no sigue en aplicación ni sigue vigente, pero puede servir como precedente jurídico de un Estado europeo que ha condicionado el voto exterior a la existencia de un vínculo efectivo.

Para salvar las dificultades constitucionales que plantea restringir el derecho de sufragio a quienes son reconocidos como ciudadanos españoles, se podría prestar más atención a la residencia efectiva que a la residencia fiscal, así como establecer excepciones para diplomáticos, militares, funcionarios europeos o trabajadores desplazados.

Otras medidas en torno a la Ley de Nietos

Las inscripciones masivas en el CERA derivadas de la Ley de Memoria Democrática pueden asimismo ser revisadas ante la Junta Electoral, sobre todo si se procede a auditar las altas producidas al amparo de la instrucción administrativa de 2022, que amplió el ámbito de aplicación de la norma más allá de lo aprobado expresamente por las Cortes.

El criterio a futuro podría ser sencillo: ciudadanía por ascendencia limitada a generaciones próximas y acompañada de algún vínculo objetivo con España y derecho a voto ligado a una conexión efectiva con la comunidad política cuyas decisiones se están ayudando a determinar.