Cirsa y el grupo italiano Lottomatica han firmado un contrato vinculante para llevar a cabo una fusión transfronteriza por la que Lottomatica absorberá a Cirsa, en una operación que dará lugar al segundo mayor operador cotizado de juego y apuestas deportivas del mundo. Las dos compañías han comunicado este miércoles el acuerdo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y prevén que la fusión sea efectiva durante el segundo trimestre de 2027.

La sociedad resultante mantendrá la denominación Lottomatica y tendrá su domicilio social, sede central y domicilio fiscal en Roma, mientras que Cirsa conservará una segunda sede central en Barcelona. El negocio combinado alcanzará aproximadamente 34.000 millones de euros, con un Ebitda ajustado de unos 2.000 millones.

Una operación con 115 millones en sinergias

Cirsa y Lottomatica son compañías líderes en sus respectivos mercados, España e Italia, y cuentan con una cartera diversificada de mercados. Según los términos anunciados, la fusión permitirá generar aproximadamente 115 millones de euros anuales de sinergias de caja antes de impuestos, un objetivo que las empresas esperan alcanzar durante el tercer ejercicio completo posterior al cierre de la operación. Además, durante los tres años siguientes a la fusión, el pago de dividendos a los accionistas podría alcanzar hasta 4.000 millones de euros.

En este sentido, el acuerdo establece que los accionistas de Cirsa recibirán 0,668 acciones nuevas de Lottomatica por cada acción de Cirsa. De acuerdo con esta ecuación de canje, los actuales accionistas de la compañía española pasarán a representar aproximadamente el 32,5% del capital social de Lottomatica una vez completada la fusión.

Del mismo modo, las acciones de Lottomatica continuarán negociándose en Euronext Milán, la Bolsa italiana, y está previsto que comiencen a cotizar también en las Bolsas de Valores españolas una vez se complete la fusión.

Así las cosas, el fondo estadounidense Blackstone, actual accionista mayoritario de Cirsa, ha suscrito el contrato de fusión y asumido determinados compromisos, entre ellos votar a favor de la operación en la junta general de accionistas de Cirsa. También miembros del equipo directivo de Cirsa que poseen acciones de la compañía han alcanzado acuerdos con Lottomatica para respaldar la fusión.

Una vez aprobada la operación por la junta general de accionistas de Lottomatica, Blackstone tendrá dos representantes en el consejo de administración de la nueva sociedad. El fondo se convertirá previsiblemente en su mayor accionista, con aproximadamente un 24% del capital. Con todo, el consejo de administración de la compañía resultante estará formado por 13 miembros: los 11 actuales de Lottomatica y los dos consejeros designados a propuesta de Blackstone.

No obstante, la operación todavía está condicionada a varias autorizaciones y requisitos. Entre ellos figuran la aprobación por las juntas generales de accionistas de ambas compañías y la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias. También se establece como condición que las acciones de Cirsa cuyos titulares ejerzan el derecho de enajenación no representen más del 5% del capital social de la compañía.

En cualquier caso, antes de que se ejecute la operación, Cirsa prevé distribuir a sus accionistas un dividendo extraordinario de aproximadamente 262 millones de euros con cargo a la prima de emisión. Por su parte, una vez completadas las formalidades corporativas y regulatorias correspondientes, Lottomatica pretende someter a sus accionistas una distribución de capital de 744 millones de euros.

Asimismo, Guglielmo Angelozzi será el presidente y consejero delegado de la nueva sociedad, mientras que Laurence Van Lancker ocupará los cargos de director financiero y consejero delegado adjunto. Antonio Hostench continuará como consejero delegado de Cirsa y Antonio Grau como director financiero.