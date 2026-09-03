Las remesas que recibe Marruecos ya rozan los 7.000 millones

Uno de los pilares fundamentales de la economía de Marruecos reside en el dinero que llega al país desde el exterior en forma de remesas. Precisamente, España supone uno de los lugares desde los cuales el país recibe mayores fondos. Así las cosas, lejos de frenarse, esta tendencia sigue acelerándose y, sólo en los primeros siete meses del año, las remesas que llegaron a Marruecos volvieron a incrementarse en comparación con el año anterior.

Marruecos depende de las remesas

Las remesas que recibe Marruecos siguen incrementándose. Concretamente, hasta el mes de julio la cantidad de dinero que llegó al país desde el exterior por parte de ciudadanos marroquíes que residen y trabajan en el extranjero creció un 8,1%. Así se desprende del informe publicado por la Oficina de Cambios de Marruecos, donde se detalla que estas remesas se incrementaron desde los 69.170 millones de dirhams (unos 6.385 millones de euros) hasta los 74.780 millones de dirhams (más de 6.902 millones de euros).

Así las cosas, como podemos comprobar a continuación, la cantidad de dinero que llegó a Marruecos en forma de remesas durante los primeros siete meses del año se ha incrementado en un 24,6% en los últimos cinco años. Así, en el año 2022 el dinero que recibió Marruecos alcanzaba los 60.008 millones de dirhams (unos 5.540 millones de euros).

Oficina de Cambios de Marruecos

En este contexto, la Oficina de Cambios de Marruecos informa además de que en este período las importaciones de bienes aumentaron un 16% (en más de 74.481 millones de dirhams, unos 6.875 millones de euros). Así el valor de las importaciones pasó de 469.564 millones de dirhams (unos 43.345 millones de euros) a 544.045 millones de dirhams (50.220 millones de euros) a finales de julio de 2026.

En cualquier caso, resulta especialmente relevante subrayar la importancia que tienen las remesas para la economía marroquí. En este sentido, en Libre Mercado hemos informado de que Marruecos cuenta con unos 4 millones de personas en la Unión Europea que actúan como vía por la que fluyen estas remesas. De hecho, las remesas suponen también el 70% de la entrada de divisas en Marruecos.

Precisamente, en este entramado España juega un papel fundamental. Al respecto, ya hemos detallado que, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Banco de España, las remesas enviadas desde nuestro país hacia Marruecos se han triplicado en los últimos diez años tras crecer un 226%. De este modo, en el año 2025 rozaron los 1.600 millones de euros, lo que equivale a más del 1% del PIB de Marruecos.

De hecho, en el caso de Marruecos, las remesas enviadas desde el conjunto del extranjero representan en torno al 7% de su PIB. De este modo, Francia es el principal país emisor, con cerca del 30% del total, seguido de España, con alrededor del 13%, Arabia Saudí, con casi un 11%, e Italia, con aproximadamente un 9%.