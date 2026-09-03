¿Va a desaparecer Seat?

¿Tiene Seat los días contados? Así lo asegura la publicación alemana Wirtschafts Woche, que asegura que Volkswagen podría dejar de invertir en la marca Seat y concentrar sus recursos en Cupra. De este modo, el grupo alemán tendría previsto abordar esta cuestión en uno de sus Consejos de Supervisión, que se celebrará este viernes.

Según esta información, esta decisión llevaría a la desaparición de la marca en 2029. Al respecto, este medio alemán detalla además que la estrategia pasaría por centrar el desarrollo y la inversión del grupo en Cupra, la otra marca española integrada en el grupo Volkswagen.

Lo cierto es que desde hace varios años existen rumores que apuntan a la desaparición de la marca Seat. De hecho, en Libre Mercado informamos, ya en el año 2023, de la posible desaparición de la marca. En este caso, fueron medios británicos los que indicaron que "el futuro de Seat es Cupra".

En este sentido, fuentes de la compañía hacían referencia a la buena evolución del sector de los semiconductores para llevar a cabo esta transformación. "Ahora que la situación de los semiconductores ha empezado a normalizarse, las ventas en lo que va de año han crecido un 18%, alcanzando los 199.000 coches vendidos", aseguraron, incidiendo en que "Seat tiene una cartera de pedidos muy elevada y cuenta actualmente con la mejor gama de producto de su historia".

Sin embargo, Seat ha negado que exista una decisión sobre la desaparición de la marca a partir de 2029, asegurando que informará de cualquier decisión estratégica que pueda afectar a su futuro "llegado el momento". Concretamente, en un comunicado remitido a las agencias de comunicación, Seat ha respondido a la información publicada por la prensa alemana y ha subrayado que "no se ha tomado ninguna decisión al respecto" sobre una hipotética desaparición de la marca en 2029.

De hecho, el comité de empresa de Seat ha considerado "inaceptable" que la histórica marca Seat pueda llegar a desaparecer y por ello ha apelado a las administraciones públicas a evitarlo. Así lo ha expresado, en declaraciones a las agencias de comunicación, el presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero (UGT.

Volkswagen prepara un plan de transformación

Desde Volkswagen explican que el contexto internacional ha cambiado de forma significativa y que esta situación ha tenido un impacto especialmente importante en el sector del automóvil durante el último año. En este escenario, el Grupo Volkswagen trabaja en un plan de transformación de todo el negocio con el objetivo de reforzar su competitividad y eficiencia.

Según Seat, la estrategia pretende que las diferentes compañías del grupo sean "más eficientes y ágiles" y aprovechar las posibles sinergias tecnológicas. Además, la compañía añade que esta estrategia se está analizando en distintas reuniones de los consejos de supervisión. Por tanto, Seat vincula las reuniones del órgano de supervisión con el proceso de transformación que está llevando a cabo el grupo, pero insiste en que no existe una decisión adoptada sobre el futuro de la marca.

No obstante, pese a la información que apunta a la inversión de la empresa en la marca Cupra, lo cierto es que en los últimos meses el gigante alemán de la automoción se ha visto obligado ha anunciar ajustes de plantilla. Al respecto, hemos detallado que, según el CEO de Volkswagen, sólo en Alemania la empresa está planteando el despido de 100.000 trabajadores.

Por otra parte, cabe destacar que la reunión del Consejo de Supervisión de Volkswagen se produce en un contexto de ajustes dentro del grupo para hacer frente a la competencia de los fabricantes chinos. Así, entre las medidas que se encuentran sobre la mesa figuran posibles cierres de cuatro fábricas en Alemania: Zwickau, Emden, Hannover y la planta de Audi en Neckarsulm. En cualquier caso, estas medidas todavía no están decididas y se contemplan junto a nuevos recortes de miles de empleos en todo el mundo.