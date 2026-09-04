El trágala de la financiación autonómica al gusto separatista

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue haciendo concesiones a los separatistas para apurar los últimos meses de legislatura. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado una reforma del modelo de financiación autonómica que es en esencia un traje a la medida de Cataluña con el que el Ejecutivo pretende satisfacer sus cuentas pendientes con ERC por su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez en 2023 y a la de Salvador Illa en la Generalidad un año después. En el fondo, la nueva financiación consiste en detraer más recursos del Estado a fin de satisfacer las ansias de los separatistas de destruir España.

Ni siquiera las dos comunidades autónomas regidas por el PSOE, Castilla La Mancha y Asturias, han dado su visto bueno a una propuesta urdida por el Gobierno con Oriol Junqueras, a espaldas de todas las comunidades autónomas menos la catalana y cuyo propósito es que los separatistas den un paso de gigante hacia la independencia.

Según las justificaciones del Ministerio de Economía y de la Generalidad, la nueva financiación es buena para todas las regiones ya que todas ganan y ninguna pierde. Solo le faltan al ministro Arcadi España tres cubiletes y enseñar la bolita, aunque la autoría intelectual corresponde al equipo de su antecesora, la infausta María Jesús Montero, y a la consejería de Economía catalana, que dirige Alícia Romero.

Que sea el ministro valenciano quien asuma ahora el hachazo se debe a la agenda electoral de la antedicha Montero, a la que presentarse en Andalucía con semejante propuesta le habría comportado un mayor castigo en las urnas del que ya recibió, muestra hasta qué punto se trata de una propuesta infumable y técnicamente desastrosa al margen de la carga política que implica romper la caja única para aplicar un principio de ordinalidad destinado como todo en este asunto a beneficiar a Cataluña.

Con esos mimbres, el Gobierno y la Generalidad aún insisten en las bondades de su propuesta, que contempla 20.975 millones de euros adicionales para las comunidades gracias a la cesión de un mayor porcentaje de la recaudación de IRPF e IVA. De todo ese dinero, casi 5.000 millones irán a parar a las arcas catalanas, lo que muestra el sesgo, la intención y el desequilibrio absoluto del nuevo modelo.

La Comunidad de Madrid ha decidido no validar con su presencia esta última cacicada. Sumada esa ausencia al voto en contra de todas las regiones, salvo Cataluña y Canarias, el nuevo modelo queda totalmente deslegitimado. Aun así, el Gobierno tramitará la propuesta para que sea validada por las Cortes, empeño abocado al fracaso salvo que a última hora Junts, que quiere más, decida cambiar de voto por las presiones internas de la política en Cataluña, donde el modelo se valora como un logro de ERC y el PSC que servirá para aumentar el gasto desbocado en la agenda secesionista de la Generalidad.

Poco le importa, por otra parte, al Gobierno y a la Generalidad la rotunda y masiva oposición de las regiones a su nuevo modelo. La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido un puro paripé, puesto que el Gobierno solo necesitaba el voto de una sola comunidad para imponer el rodillo, dada su mayoría en el Consejo. De modo que los métodos antidemocráticos caracterizan una nueva acción del Gobierno en contra de la igualdad entre los españoles y de su derecho a recibir los mismos servicios en todo el territorio nacional.