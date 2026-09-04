El campo, en vilo por el plan de restauración de Sánchez: miles de hectáreas agrarias y ríos en el punto de mira

El Gobierno ha enviado a Bruselas su proyecto de Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, un documento en el que explica cómo va a aplicar en España las exigencias del reglamento europeo y afectarán a miles de kilómetros cuadrados de ecosistemas. Para agricultores y ganaderos, la principal incógnita es qué consecuencias concretas tendrán estas medidas sobre el uso de las tierras y las explotaciones rurales.

El plan contempla "actuaciones" sobre 1.982 kilómetros cuadrados de ecosistemas agrarios hasta 2030, una cifra que aumentará hasta unos 2.363 kilómetros cuadrados en 2040 y 2050. El documento habla de promover prácticas agrícolas sostenibles, conservar elementos del paisaje y mantener sistemas agrarios de alto valor natural, pero la nota del Ministerio para la Transición Ecológica no concreta qué cambios tendrán que asumir los agricultores ni qué terrenos estarán finalmente afectados.

Algo similar ocurre con los ríos. El Gobierno plantea seguir eliminando presas y azudes para recuperar 65 kilómetros de ríos de flujo libre y más de 120 kilómetros cuadrados de llanuras aluviales antes de 2030. Estas actuaciones pueden tener especial relevancia para las explotaciones situadas en las proximidades de los cauces y zonas inundables, aunque el proyecto presentado no detalla qué parcelas concretas se verán afectadas ni qué limitaciones de uso podrían establecerse.

La incertidumbre es, por tanto, uno de los elementos centrales del plan. El Ejecutivo fija superficies y objetivos concretos, pero deja buena parte de las actuaciones pendientes de desarrollo. El texto remitido ahora a Bruselas es un proyecto y todavía tendrá que ser examinado por la Comisión Europea, que podrá formular observaciones antes de que España presente la versión definitiva.

Más árboles y zonas verdes en ciudades

El plan también incluye medidas sobre ecosistemas forestales. El Ejecutivo prevé actuaciones sobre 3.241 kilómetros cuadrados antes de 2030, con medidas (sin detallar) destinadas a "mejorar su biodiversidad, estructura y naturalidad y aumentar su resistencia frente al cambio climático y los incendios".

El plan incorpora asimismo el objetivo europeo de plantar 3.000 millones de árboles adicionales, aunque para España ofrece por ahora una primera estimación de unos 3,5 millones de nuevos árboles.

En el ámbito marino, el proyecto contempla actuaciones sobre 288 kilómetros cuadrados antes de 2030, además de medidas para recuperar el hábitat de las plantas fanerógamas.

Las medidas llegan también al ámbito urbano. España pretende actuar sobre más de 200 kilómetros cuadrados de espacios urbanos antes de 2030 para evitar la pérdida neta de zonas verdes y cobertura arbórea. A más largo plazo, el proyecto plantea actuaciones estratégicas sobre más de 10.000 kilómetros cuadrados antes de 2050 para incrementar estos espacios.

Otro de los objetivos es recuperar las poblaciones de polinizadores, con actuaciones sobre 576 kilómetros cuadrados antes de 2030 y un mínimo de 1.079 kilómetros cuadrados antes de 2050.

Pérdida de territorio cultivable

El origen de estas medidas está en el Reglamento europeo de Restauración de la Naturaleza, aprobado en 2024. La norma establece por primera vez objetivos jurídicamente vinculantes que obligan a los Estados miembros a recuperar ecosistemas degradados y mejorar su estado de conservación. El problema es que, según asociaciones rurales, esa ley supondrá la pérdida de un 40% del territorio cultivable incluido en la Red Natura y la "ruina de miles de familias" que viven del campo.

España ha presentado ahora su proyecto, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica en colaboración con las Comunidades Autónomas y otras administraciones. El Gobierno destaca que el proceso ha contado con una amplia participación pública. Según el Ministerio, casi 500 entidades participaron en cuatro rondas de reuniones y la consulta ciudadana celebrada entre enero y marzo de 2026 recibió 26.543 aportaciones.

Ahora será Bruselas quien examine el proyecto. España tendrá que presentar posteriormente la versión definitiva del Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, cuyo plazo de remisión a la Comisión Europea termina el 1 de septiembre de 2027.