El Gobierno aprueba la reforma de la financiación autonómica con el apoyo de Cataluña y Canarias

El Gobierno ha logrado sacar adelante la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica después de haya sido aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el apoyo de Cataluña y Canarias, las únicas comunidades que han respaldado el nuevo modelo. El resto de regiones gobernadas por el Partido Popular, junto a Castilla-La Mancha y Asturias, ambas socialistas, han rechazado la propuesta.

El Gobierno vuelve a depender de Cataluña

La reforma planteada por el Ministerio de Hacienda —que contempla 20.975 millones de euros adicionales para las comunidades gracias a la cesión de un mayor porcentaje de la recaudación de IRPF e IVA— ha salido adelante después de más de tres horas de reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, al respecto, el respaldo de Cataluña ha sido especialmente relevante dentro de una votación en la que la propuesta del Gobierno solo ha contado con dos apoyos autonómicos: el de la propia Cataluña y el de Canarias.

Así las cosas, el Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de los votos del CPFF, por lo que solo necesita el apoyo de una comunidad autónoma para sacar sus propuestas adelante. En consecuencia, con este aval el Gobierno podría robar el anteproyecto de ley que contendrá la reforma de la financiación para remitirla al Congreso, donde necesita una mayoría absoluta para su aprobación.

Frente a estas regiones, las comunidades gobernadas por el Partido Popular han rechazado el nuevo sistema. También han votado en contra Castilla-La Mancha y Asturias, dos autonomías gobernadas por el PSOE. Por su parte, la Comunidad de Madrid no ha acudido al Consejo después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, animara el jueves al resto de comunidades gobernadas por el PP a no asistir a la reunión para intentar que ésta tuviera que suspenderse.

Al respecto, desde el Ejecutivo socialista mostraron su enfado por el golpe de la Comunidad de Madrid, calificando esta actitud de "gamberrismo institucional". Asimismo, defendían que esta estrategia "no impedirá que el Gobierno siga con la mano tendida a todos los territorios y grupos parlamentarios para sacar adelante una reforma de la financiación autonómica imprescindible para garantizar mayores recursos para sanidad, educación, servicios sociales o vivienda".

No obstante, lo cierto es que el Gobierno de España sigue dependiendo especialmente del apoyo de Cataluña. En este sentido, en Libre Mercado hemos detallado que existen distintos estudios que desmontan la propuesta del Gobierno.

Concretamente, de acuerdo con un informe de Fedea, esta propuesta supone "un fuerte trasvase de recursos del Estado a las CCAA que agravará los problemas de riesgo moral que ya sufren estas últimas y podría dejar al primero en una situación precaria". Así, el documento incidía en que introduce "dos nuevos mecanismos de lógica (y estética) más que discutibles que favorecerían fundamentalmente a Cataluña".

Por otra parte, Fedea denunciaba en otro informe que la propuesta de financiación autonómica formulada a principios de año por María Jesús Montero supondría que Cataluña aportara al sistema diez veces menos que Madrid. Por su parte, la Universidad de las Hespérides también destacaba que "la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda en enero de 2026 convierte a Cataluña en la gran beneficiada del nuevo modelo".