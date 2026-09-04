Guyana es un pequeño país de apenas 840.000 habitantes situado en la costa norte de América del Sur y fronterizo con Venezuela, Brasil y Surinam. Pese a su reducido tamaño y a su ubicación, en los últimos años está sorprendiendo al mundo: ya ha superado en renta per cápita real a Estados Unidos, España, Dinamarca y otros países que consideramos de los más ricos de la Unión Europea.

Tal y como decimos, y como se puede comprobar en los datos de Our World in Data (elaborados a partir de Eurostat, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial), la renta per cápita real de Guyana ha experimentado una transformación sideral desde 2019:

Como se puede ver en el gráfico, en la actualidad la renta per cápita de Guyana (83.659 dólares) es superior a la de países como Estados Unidos (76.931 dólares), Dinamarca (72.723 dólares), Países Bajos (71.378 dólares), Islandia (68.065 dólares), Suecia (63.362 dólares), la Unión Europea (55.087 dólares) y España (49.318 dólares).

Tiene una renta per cápita un 69,6% superior a la de España

También se aprecia que este adelanto de Guyana se empezó a gestar a partir de 2019 (cuando su renta per cápita era de apenas 13.402 dólares) y que el "sorpasso" a Estados Unidos se completó en 2025. En 2019, la renta per cápita estadounidense era 5,16 veces superior a la de Guyana; en la actualidad, la de Guyana es un 8,7% más alta que la de Estados Unidos.

Si hacemos la comparativa con España, el cambio resulta aún más espectacular. En 2019, la renta per cápita española era de 46.896 dólares, frente a los 13.402 de Guyana. En 2025, Guyana ha pasado a 83.659 dólares, mientras que la española apenas ha crecido hasta 49.318. Así, la de España era 3,5 veces la de Guyana en 2019; ahora la de Guyana es un 69,6% superior a la de España.

¿A qué se debe este boom de Guyana?

En otros artículos ya hemos explicado que Guyana ha experimentado una enorme transformación económica gracias a la explotación de petróleo, cuya producción se intensificó a partir de 2019. Según datos oficiales del Gobierno de Guyana, en 2019 apenas se llegaba a 100.000 barriles diarios; en lo que va de 2026 la media ronda los 900.000. Ese salto ha elevado de forma sustancial la renta per cápita de los guyaneses: en lo que va de año corresponde a más de un barril de petróleo por habitante.

En lo que va de 2026, Guyana ha vendido a España 1,242 millones de toneladas de petróleo, por encima de Canadá (0,976 millones) y muy cerca de Venezuela (1,295) y de Arabia Saudí (1,421). Se mantiene así como el décimo proveedor de crudo de España, según CORES, organismo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así pues, el pequeño país sudamericano de apenas 840.000 habitantes está sabiendo aprovechar su particular milagro petrolero: ya ha superado en renta per cápita real a Estados Unidos, Dinamarca, Suecia y la media de la Unión Europea, y se ha distanciado notablemente de España.