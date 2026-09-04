Enrique Navarro: "¿Quiénes son los lobistas españoles en la corte de Mohamed VI? Zapatero, Bono y Moratinos"

Más de un mes después, Ceuta sigue sufriendo una invasión que forma parte de la tradicional estrategia por parte del régimen marroquí. Así las cosas, en esRadio hemos querido profundizar en las causas y las consecuencias de lo ocurrido en Con Ánimo de Lucro, para lo cual hemos contado con los expertos en geopolítica Enrique Navarro y Óscar Elía, quienes han detallado las consecuencias económicas, militares y políticas de la presión ejercida por Marruecos.

Así las cosas, ambos analistas han coincidido en señalar que el problema ha trascendido la situación concreta de la ciudad autónoma y ha afectado a la posición internacional de España y a su capacidad para defender sus intereses. Concretamente, Navarro sitúa el origen de la crisis de Ceuta en un cambio de la relación de fuerzas en el norte de África. A su juicio, Marruecos ha incrementado sus capacidades militares y ha reforzado sus alianzas internacionales, mientras España ha perdido capacidad de disuasión.

"Si esto ha pasado ahora es porque esa disuasión militar mantenida durante décadas se ha terminado", ha explicado el experto al referirse a la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta. De este modo, Navarro considera que Marruecos entiende que dispone actualmente de una capacidad suficiente para ejercer presión sobre España sin necesidad de recurrir a una intervención militar convencional.

Asimismo, el experto también señala que la estrategia marroquí tendría un carácter progresivo. Según explica, una actuación de esta magnitud obliga a mantener una presión creciente para conservar su efecto. En este contexto, sostiene que Marruecos no necesitaría invadir militarmente Ceuta y Melilla, sino generar las condiciones para cuestionar la permanencia española en ambas ciudades.

Por otra parte, en relación con las consecuencias económicas de la crisis, Navarro ha defendido que la pérdida de actividad y de perspectivas empresariales puede tener efectos sobre la propia población de Ceuta. "La ruina económica de Ceuta y Melilla es el fin de la españolidad de Ceuta y Melilla", afirma. De hecho, defiende que, si empresarios, comerciantes y profesionales abandonan progresivamente las ciudades autónomas, su estructura económica y social quedará debilitada.

Del mismo modo, el experto rechaza que las subvenciones públicas puedan constituir una solución permanente. "Si los empresarios de Ceuta, si los comerciantes de Ceuta van a depender de las subvenciones públicas, eso no se llama economía", señaló. En este sentido, asegura que la verdadera solución consiste en cerrar físicamente las fronteras con Marruecos y establecer un régimen fiscal especial para Ceuta y Melilla.

Por su parte, Óscar Elía ha situado una de las claves en la diferente posición que han proyectado ambos países. Para el experto, un Estado que ha aspirado a desempeñar un papel relevante en el escenario internacional ha tenido que ser capaz de ofrecer previsibilidad y fiabilidad.

Con todo, Elía ha sostenido que España ha proyectado durante las últimas décadas una imagen diferente. "Damos excesivos bandazos y eso hace que los demás países prefieran países más previsibles, más fiables, incluso también más eficaces", ha señalado. A su juicio, la crisis de Ceuta ha puesto de manifiesto además que el Estado español ha sido "poco eficiente" y "poco eficaz" a la hora de responder a determinadas crisis.

Durante su intervención, Elía también ha recalcado que no ha existido todavía una única respuesta a la pregunta sobre qué ha buscado Mohamed VI con la entrada masiva de personas en Ceuta y ha apuntado a varias posibilidades, entre ellas la cuestión del Sáhara. No obstante, ha situado el problema de fondo en otro punto: la voluntad española para defender sus propios intereses y su soberanía.