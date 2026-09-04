Las importaciones de pepinos desde Marruecos se disparan un 887%

La relación entre España y Marruecos atraviesa un momento delicado después de que la ciudad de Ceuta sufriera, hace ya más de un mes, la invasión de más de 70.000 personas que entraron de manera ilegal a territorio español. Si bien esta relación se ha tensado por parte de la población y de la oposición, no ha ocurrido lo mismo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que exculpa de todo a Marruecos. Sin embargo, la relación que se mantiene más estable que nunca entre estos dos países es la comercial.

Así es: si observamos los datos que ofrece la plataforma Datacomex (el portal de estadísticas de comercio exterior de bienes de España y de la Unión Europea, perteneciente al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa) podremos ver cómo ha evolucionado esta relación comercial desde que Pedro Sánchez llegó al poder.

Aumentan las importaciones de pepinos más de un 887%

En los seis primeros meses de 2019 se importaron un total de 2.668,2 toneladas de pepinos desde Marruecos, mientras que en el mismo periodo de 2026 se importaron 8.667,2 toneladas desde el país africano. Si consideramos el valor de dichas importaciones, se ha pasado de 2,09 millones de euros en el primer semestre de 2019 a 20,64 millones de euros en el mismo periodo de 2026. Es decir, ha habido un aumento del 887,56% de un año a otro.

En el caso de los tomates, en el primer semestre de 2019 se importaron un total de 36.950,5 toneladas desde Marruecos, mientras que en los seis primeros meses de 2026 se importaron 50.112,83 toneladas desde el país dirigido por Mohamed VI. En cuanto al valor de dichas importaciones, se ha pasado de 34,69 millones de euros a 92,4 millones de euros. Se puede apreciar, por tanto, un aumento del 166,36% desde que gobierna Pedro Sánchez.

También las compras de sandías han crecido un 54,35%

Si hablamos de otra fruta de consumo especialmente veraniego, como la sandía, también han aumentado las importaciones de este producto. En los seis primeros meses de 2019 se importaron sandías por valor de 25,61 millones de euros, mientras que en el primer semestre de 2026 ese importe ascendió a 39,53 millones de euros, lo que supone un incremento del 54,35%.

A pesar de este aumento en las importaciones de frutas y hortalizas, España sigue teniendo un saldo positivo respecto a Marruecos en cuanto a la balanza comercial. En los seis primeros meses de 2019, nuestro país exportó bienes por valor de 4.257,69 millones de euros e importó bienes por valor de 3.672,59 millones de euros. En el mismo periodo de 2026, España exportó bienes por valor de 6.420,54 millones de euros, mientras que las importaciones desde Marruecos ascendieron a 5.795,52 millones de euros.

Así pues, después de haber comparado el comercio de España con Marruecos entre 2019 y 2026, podemos afirmar que este ha aumentado tanto en las importaciones como en las exportaciones. Nuestro país sigue teniendo una balanza comercial positiva, ya que ha exportado más de lo que ha importado desde Marruecos, aunque en productos como los que hemos visto es Marruecos el que presenta una balanza positiva.