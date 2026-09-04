Lo sé, es raro, pero no voy a hablar de Ceuta. Ya hay bastantes ceutólogos en las tertulias y las columnas de opinión. Afirmo, no obstante, que la gestión socialista de la invasión roza la ignominia, al igual que la gestión que viene haciendo del sector energético. De esto último, precisamente, voy a hablar. Es decir, de lo que hablo siempre.

Y es que tanto España, como Europa, tienen un problema con la estupidez política. Los que nos conducen al abismo, aquí y en Bruselas, intentan echar la culpa de todo al gas y a sus altos precios. Pero el gas no nos ha fallado. Los que nos han fallado son los dirigentes que decidieron demonizarlo antes de tener una alternativa seria, encarecerlo con impuestos climáticos, dejar a la industria europea colgada de un mercado global cada vez más tenso y echarse en brazos de un tipejo que firmó con nosotros contratos de suministro para luego crear un conflicto en Oriente Medio que ha hecho explotar los precios de los combustibles.

Ahí están los datos, para el que quiera mirarlos en lugar de tocar de oídas. Las reservas europeas de gas vuelven a niveles peligrosamente bajos, en una situación que recuerda demasiado a la antesala de la crisis de 2021. Alemania, que es el gran punto débil del sistema, apenas ha llenado sus almacenamientos y arrastra al resto del continente porque representa una parte decisiva de la capacidad de reserva europea. Llevo años escribiendo que la política energética de Alemania pasará a los anales de la historia como una de las estupideces más grandes jamás perpetradas. Cerraron sus nucleares para aumentar su dependencia del gas. Lo estupefaciente es que el resto de los países sigan bailándole el agua a Berlín.

Pero en España tampoco estamos para presumir. La demanda convencional de gas, la que corresponde a industria, hogares y PYMES, se ha desplomado frente a la media de la última década. Algunos lo venderán como eficiencia, modernización o cambio de modelo. Tonterías. Cuando cae así la demanda de gas en la economía real no estamos viendo un milagro tecnológico. Estamos viendo fábricas sufriendo, actividad económica que se esfuma y familias ajustando consumo porque el coste aprieta. Mientras tanto, el gas para generar electricidad sigue disparado. Es decir, seguimos dependiendo de él para que el sistema funcione, pero castigamos a quien lo usa y fingimos que la dependencia ha desaparecido. Quemamos mucho más gas que antes del apagón. Esta es la famosa transición ecológica del PSOE.

Ese es el gran fraude moral de la política energética. Nos dicen que estamos descarbonizando, pero en realidad estamos encareciendo la energía sin haber asegurado el reemplazo. Nos hablan de transición, pero mantienen un sistema eléctrico que necesita gas y luego le añaden el coste de los derechos de emisión de CO2, como si penalizar el combustible del que todavía dependemos fuera una muestra de inteligencia y no de sectarismo regulatorio. El Gobierno de España pretendía cerrar las centrales nucleares para aumentar todavía más nuestra dependencia del gas. Lo mismo que en Alemania. Nos quieren pobres, no hay otra explicación.

Y ahora la hipocresía ya roza el esperpento. Mientras todos los líderes europeos condenan con gesto compungido al sátrapa de Moscú y ponen encima de la mesa una prohibición para comprar gas ruso, Bélgica importó este verano el 100% del gas desde Rusia y luego, el 25% de ese gas, acabó en Alemania. Nos toman por imbéciles.

O sea, mientras se dan golpes en el pecho, organizan su catecismo verde y presumen de superioridad moral, recompran por la puerta de atrás aquello que dicen combatir por la puerta de delante. No era autonomía estratégica. Era postureo geopolítico pagado por todos los ciudadanos.

Aquí no ha fallado el mercado. Han fallado los Estados, como siempre. Ha fallado la obsesión de unas élites que creen que la energía se puede decretar, que la industria se puede castigar sin consecuencias y que la realidad física acabará adaptándose a su propaganda. Pero no. Si necesitas gas, lo necesitas. Y si lo encareces a la vez que destruyes oferta estable y penalizas la producción, el resultado no es una transición ejemplar. El resultado es la pobreza.