Por qué la Comunidad de Madrid no se sentará con Hacienda en el CPFF

Aumenta la tensión por la financiación autonómica horas antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Ministerio de Hacienda ha convocado para este viernes.

La Comunidad de Madrid sorprendía a los socialistas en la tarde de ayer tras anunciar que no asistirá a la cita en la que se va a tratar, según el orden del día establecido por el Gobierno, el "examen y, en su caso, aprobación del acuerdo sobre un nuevo Modelo de Financiación Autonómica" como tema principal.

Los motivos que esgrime el Ejecutivo regional para este insólito plantón es que este cambio de modelo se ha "pactado de manera bilateral y de espaldas al resto de Comunidades Autónomas" entre "el Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno de Cataluña".

Enfado y sorpresa en Hacienda

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso denuncia que "se trata de un sistema de financiación que "rompe con la igualdad de todos los españoles y que persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas y que ha seguido e intensificado el presidente socialista actual, Salvador Illa".

El Ministerio de Hacienda ha evidenciado su enfado por este golpe de efecto de la Comunidad de Madrid. Los de Arcadi España consideraron ayer "irresponsable el llamamiento a boicotear la reunión" aseguran fuentes de este departamento y llegan a calificar de "gamberrismo institucional" el plantón de los madrileños.

Los informes que tumban la propuesta

En el Ejecutivo de Ayuso también pidieron al resto de consejeros populares (Andalucía, Castilla y León…) que tampoco acudan a la cita para que no se cumpla el quorum y la propuesta del Gobierno no pueda ser votada. Sin embargo, la decisión de sus homólogos autonómicos ha sido acudir para votar en contra. Sin embargo, Hacienda solo necesita el voto de Cataluña para aprobar su plan, lo que ya tiene garantizado junto con el de Canarias.

El rechazo a esta propuesta no viene exclusivamente por parte de los barones autonómicos. Numerosos informes, como los de Fedea, llevan tiempo advirtiendo de las deficiencias y los agravios del plan de Sánchez que pretende regar con más de 20.000 millones a las CCAA.

La última vez que el think tank de Ángel de la Fuente cargó contra la propuesta del Gobierno fue en agosto. Fedea analizó el último borrador de Hacienda entregado a las CCAA y sus conclusiones no son nada halagüeñas.

En Fedea alertan de que el plan de Sánchez "mantiene la propuesta de un fuerte trasvase de recursos del Estado a las CCAA que agravará los problemas de riesgo moral que ya sufren estas últimas y podría dejar al primero en una situación precaria".

Además, el documento de De la Fuente señala que la última idea del Ejecutivo de Sánchez introdujo "dos nuevos mecanismos de lógica (y estética) más que discutibles que favorecerían fundamentalmente a Cataluña". El texto también señala que la propuesta de Hacienda "agrava algunos de los grandes vicios del Sistema de Financiación Autonómica, incluyendo su creciente déficit de responsabilidad fiscal y la excesiva inercia que genera el diseño elegido para las cláusulas de statu quo".

A principios de 2026, Fedea también publicó un demoledor informe que cargaba contra la propuesta de financiación autonómica que la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había elaborado. La razón es que Cataluña acabaría aportando al sistema 10 veces menos que Madrid.

Usando los datos de Fedea relativos al primer borrador del Gobierno, la Universidad de las Hespérides también destacaba que "la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda en enero de 2026 convierte a Cataluña en la gran beneficiada del nuevo modelo". Y es que, Cataluña recibe una mejora de 507 euros por habitante ajustado y mejora 4,2 puntos en su índice de financiación relativa. Le siguen en ganancias la Comunidad Valenciana (+496 euros) y Murcia (+468 euros). Sin embargo, Madrid solo recibiría 409 euros.

Eso sí, Madrid, pese a su elevada "capacidad tributaria, obtiene un aumento nominal de 409 euros, pero pierde 97 euros netos por habitante una vez descontada su aportación al coste total del sistema" calculaban.

Como ya publicamos en Libre Mercado, el informe de la Universidad de las Hespérides también desmonta punto por punto los argumentos de Cataluña, y que el Gobierno ha comprado a sus socios para reformar el modelo.