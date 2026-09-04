Récord en dependencia estatal con Sánchez: el 87% de los parados percibe una prestación por desempleo

El Gobierno de Pedro Sánchez continúa su estrategia de condenar a los españoles a depender del Estado para vivir. Un ejemplo de ello lo encontramos en la política de prestaciones sociales de la que presume el Ejecutivo y que arroja un dato alarmante: en España ya hay 3,36 millones de personas que viven de una prestación no contributiva.

En este sentido, resulta especialmente llamativo que el Gobierno se felicite de que cada vez más personas reciban el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que en el mes de julio llegó a casi 2,7 millones de personas. No obstante, también es preocupante que en España el número de personas que cobran un subsidio por desempleo haya alcanzado un nuevo máximo histórico.

Aumenta la dependencia del Estado

El pasado mes de julio la cobertura del sistema de protección por desempleo alcanzó su nivel más alto de la historia —descontando el periodo del confinamiento durante la pandemia—, llegando al 86,75% de los parados. De este modo, a finales de este mes un total de 1,86 millones de personas percibían una prestación por desempleo, un 2% más que un año antes. Al respecto, el Gobierno detalla además que la "inversión" media mensual por persona fue de 1.159 euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 36,8 euros (3,3%).

Así lo ha trasladado este miércoles el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, durante la presentación de los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social, que ha explicado cómo "la inversión alcanzó la cifra de 2.115 millones, una cantidad algo superior a la de los meses previos". Así, Pérez Rey ha querido presumir de que "la tasa de cobertura sigue creciendo con mucha fuerza".

Precisamente, durante su intervención el secretario de Estado de Trabajo ha incidido en que "detrás de esta tasa de cobertura existe claramente el reflejo de cuáles han sido los profundos cambios que este Gobierno ha llevado a cabo en nuestro sistema de protección social". Del mismo modo, ha defendido que "no solo protegemos con más intensidad, lo hacemos en más casos, sino que también protegemos a más colectivos que antes estaban privados de las prestaciones vinculadas al desempleo involuntario".

Moncloa

En cualquier caso, lo que reflejan estas cifras es que cada vez más personas dependen del Estado para poder vivir. Precisamente, los datos reflejan además que la mayor parte de los beneficiarios del sistema percibía la prestación contributiva. Así, en julio, 980.659 personas recibían esta ayuda, lo que supone un aumento del 5,7% respecto al mismo mes de 2025.

Por su parte, 812.116 personas percibían un subsidio por desempleo, un 1,3% más que un año antes. Del mismo modo, la renta activa de inserción contaba con 375 beneficiarios, frente a los 20.946 registrados un año antes. Además, 64.113 personas percibían el subsidio destinado a trabajadores eventuales agrarios, una cifra un 8,4% inferior a la de julio de 2025.

Con todo, en este contexto cabe destacar que, en este período, aumentaron los beneficiarios extranjeros. Concretamente, el número de personas extranjeras que percibían una prestación por desempleo fue de 237.382 en julio, un 8,1% más que un año antes. Asimismo, los datos muestran que el crecimiento fue mayor entre los perceptores procedentes de países no comunitarios, cuyo número aumentó un 11,7%, frente al incremento del 1,9% registrado entre los ciudadanos comunitarios.

De este modo, los beneficiarios extranjeros representaban el 12,78% del total de perceptores de prestaciones por desempleo. Además, este colectivo suponía el 34,4% del conjunto de demandantes de empleo extranjeros. Así las cosas, el gasto destinado a prestaciones de beneficiarios extranjeros alcanzó los 253,16 millones de euros (un 8,1% más que en julio de 2025), lo que representó el 12% del gasto total en prestaciones por desempleo.