Golpe al empleo en Volkswagen: la empresa aprueba el despido de 50.000 trabajadores en todo el mundo

El Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen ha aprobado por unanimidad el denominado 'Future Plan 2030', un programa de transformación con el que el fabricante alemán pretende adaptar su estructura al cambio del mercado automovilístico y mejorar su competitividad. Entre sus principales medidas figura un ajuste de la plantilla mundial de unos 50.000 puestos de trabajo, incluidos cargos directivos.

El plan contempla 12 iniciativas para simplificar la estructura del grupo, reducir costes y concentrar recursos en las actividades consideradas estratégicas. Volkswagen también prevé reducir de forma significativa su catálogo de vehículos y revisar la capacidad productiva de sus plantas europeas.

Una capacidad europea superior a la demanda

Volkswagen calcula que su capacidad de producción en Europa supera actualmente la demanda en más de 500.000 vehículos. Ante esta situación, el grupo desarrollará antes de finales de junio de 2027 un concepto para establecer una estructura industrial europea que considere sostenible y competitiva.

La compañía advierte de que actualmente no puede garantizar una asignación futura y competitiva de producción para las plantas de Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm de forma escalonada entre 2031 y 2034. Así, el fabricante alemán señala que está estudiando usos alternativos para estas instalaciones, dentro de la revisión de su estructura industrial.

En este sentido, el ajuste de la plantilla mundial afectará aproximadamente a 50.000 puestos, según el plan aprobado. Volkswagen vincula esta medida al incremento de la competencia internacional, los cambios en la demanda y la transformación tecnológica que atraviesa el sector.

Por otra parte, el grupo también reducirá considerablemente la complejidad de su gama. Para 2035, Volkswagen prevé que su catálogo de modelos sea aproximadamente un 50% menor que el actual. A esta reducción se sumará un recorte de alrededor del 75% en la complejidad de la oferta, que incluye elementos como tipos de motores, niveles de potencia o acabados.

La estrategia pretende concentrar los recursos en un número menor de modelos, elevar los volúmenes de producción de cada vehículo y reducir los costes mediante mayores economías de escala. Así las cosas, el plan también contempla cambios según las distintas regiones: en Norteamérica, Volkswagen concentrará su actividad en los segmentos que considera más rentables; en China, adaptará sus expectativas al nuevo escenario de crecimiento del mercado y reforzará las exportaciones hacia los mercados del denominado 'Sur Global'.

Asimismo, el negocio automovilístico seguirá ocupando el centro de la estrategia financiera. Volkswagen establece como principal objetivo alcanzar un margen operativo del 9% en 2030, con unas ventas anuales previstas de nueve millones de vehículos. Concretamente, la compañía calcula que ese margen supondría un resultado operativo de aproximadamente 31.000 millones de euros.

Revisión de negocios y estructura corporativa

Por otra parte, este plan incluye además una revisión de la cartera de participaciones y negocios de Volkswagen. El objetivo es conservar únicamente aquellas actividades que aporten una contribución estratégica y financiera clara al negocio principal. Al respecto, el grupo prevé reducir esta cartera aproximadamente un tercio. De este modo, las actividades que considere no estratégicas serán vendidas o reorientadas.

El Consejo de Supervisión también ha solicitado al consejo de administración que prepare un modelo de gobierno y toma de decisiones más sencillo. Volkswagen pretende con ello reducir costes, delimitar con mayor claridad las responsabilidades y acelerar los procesos internos.

En este contexto, el consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, ha señalado que la aprobación unánime del plan constituye "una fuerte señal para el futuro" y ha asegurado que la compañía asume su responsabilidad con la plantilla, los socios y los empleos industriales en todo el mundo. Blume también ha avanzado que el grupo invertirá cientos de miles de millones de euros durante los próximos años para reforzar sus marcas y hacerlas, según sus palabras, más atractivas, fuertes y competitivas.

Por su parte, el presidente del Consejo de Supervisión, Hans Dieter Pötsch, ha defendido que la ejecución del plan permitirá garantizar la viabilidad y competitividad del Grupo Volkswagen a largo plazo.