Claves económicas de la inmigración masiva: ¿sale rentable llegar a Europa como ilegal?

La invasión de Ceuta de se ha convertido en uno de los episodios más dramáticos de la política española, pero pocas veces se ha analizado desde una perspectiva económica rigurosa. Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, dedicamos el episodio a desgranar los mecanismos que explican lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en la frontera más desigual del mundo.

El punto de partida es un dato que apenas apareció en los medios de comunicación: la frontera entre España y Marruecos es, en términos de renta per cápita, una de las más desiguales del planeta. España ronda los 35.000 dólares de PIB per cápita; Marruecos, unos 4.500. En paridad de poder adquisitivo, la diferencia sigue siendo de cinco a uno. Si ampliamos el foco a los países del África Subsahariana de donde procede buena parte de la inmigración —con rentas que oscilan entre los 1.000 y los 3.000 dólares anuales—, la brecha se vuelve casi sin parangón en ninguna otra frontera del mundo. Solo los casos de México-Estados Unidos, Malasia-Singapur y Corea del Norte-Corea del Sur son comparables, y ninguno en una frontera de acceso tan permeable como esta.

Con ese telón de fondo, aplicamos uno de los principios más básicos de la economía: los incentivos importan. Si en el país de destino un inmigrante puede recibir en servicios públicos y transferencias directas más de lo que va a contribuir vía impuestos —como confirman estudios de Holanda y Dinamarca—, el incentivo para intentar llegar es enorme. Tratarlos como si no supieran lo que les espera, argumentan los presentadores, es un paternalismo que no resiste el análisis: alguien que gasta entre 2.500 y 25.000 euros en el viaje —el equivalente a años de renta familiar en su país de origen— ha tomado una decisión calculada, no un salto al vacío.

Ahí entra uno de los razonamientos más incómodos: el papel de las mafias. Frente al relato habitual que las presenta como el gran engaño, el programa sostiene que en un punto fundamental las mafias dicen la verdad: si llegas a Europa, te quedas. Las sucesivas regularizaciones masivas —incluida la de un millón de personas aprobada recientemente en España— validan a posteriori ese mensaje. Son los políticos europeos, y no las redes de tráfico de personas, quienes sistemáticamente contradicen con los hechos su propio discurso sobre el control de fronteras.

Hace un siglo, la ciudad era tan europea como cualquier capital de provincia española. Hoy, aproximadamente la mitad de su población es de origen musulmán, y en torno al 80% de los nacimientos corresponden a familias de esa procedencia. Este proceso no es exclusivo de Ceuta: en Cataluña, el 20% de los nacimientos tienen ascendencia musulmana, y en provincias como Almería la cifra roza el 25%. En Francia se estima que en torno al 10% de la población adulta es musulmana, pero esa proporción puede alcanzar el 25-30% entre los menores de edad. Son datos actuales, no proyecciones.

Concluimos con una reflexión sobre la gestión de los bienes públicos y la paradoja del Estado contemporáneo: cada vez más intrusivo en la vida privada del ciudadano —qué color puede pintar su fachada, en qué contenedor depositar cada residuo—, pero incapaz de hacer cumplir la norma más básica sobre quién puede entrar en su territorio. Esa asimetría, más que el racismo o la xenofobia, es lo que alimenta el crecimiento de los partidos antiinmigración en toda Europa. Cuando el Estado no da las cifras y no aplica la ley, la gente vota con lo que tiene.

Para profundizar en estas ideas y conocer el análisis completo sobre la invasión de Ceuta y la inmigración en Europa, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para Quedarte sin Amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.