El Gobierno quiere poner coto al periodo de prueba en los contratos laborales

El Gobierno obligará a las empresas a justificar cualquier ampliación del periodo de prueba más allá de los seis meses y a concretar en el contrato qué debe superar el trabajador para considerar que ha superado o no este periodo. Concretamente, el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un decreto que transpone la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, que llevaba cuatro años pendiente de adaptación al ordenamiento nacional.

En este sentido, el decreto mantiene en seis meses el límite general del periodo de prueba establecido por el Estatuto de los Trabajadores. Así, la principal novedad será que una ampliación por encima de ese plazo sólo podrá contemplarse mediante convenio colectivo y deberá estar razonada.

Los convenios que permitan superar los seis meses tendrán que determinar además en qué situaciones concretas puede producirse esa ampliación. De acuerdo con el Gobierno, el objetivo del Ministerio de Trabajo es que el periodo de prueba tenga una causa identificable y evitar que se prolongue sin una justificación.

En consecuencia, los contratos deberán recoger tanto la duración del periodo de prueba como en qué consiste. De esta manera, tendrá que quedar especificado qué pruebas o condiciones debe superar el trabajador para determinar si ha superado o no esta fase de la relación laboral.

Por otra parte, la nueva regulación amplía también las obligaciones de información de las empresas. Los contratos deberán recoger de forma clara los elementos centrales de la relación laboral, entre ellos la identidad de las partes, las funciones, el grupo o categoría profesional, la jornada, el salario y su periodicidad y forma de pago, además del tiempo de cuidado.

En cambio, cuando algún aspecto no pueda concretarse de antemano, como puede suceder con determinados horarios irregulares, la empresa tendrá que proporcionar un grado de previsibilidad mediante mecanismos como los preavisos o las jornadas mínimas. El trabajador tendrá asimismo derecho a recibir por escrito cualquier modificación de los elementos esenciales de su relación laboral.

Otra de las novedades afecta al uso de sistemas algorítmicos en el ámbito laboral. Los trabajadores deberán ser informados de las reglas y pautas de funcionamiento de los algoritmos cuando estos intervengan en cuestiones como la asignación de tareas, la reducción de jornada, la promoción o el despido.

Con todo, cabe destacar que la obligación de información no se limitará a los nuevos contratos. Los trabajadores con contratos anteriores a la entrada en vigor podrán solicitar a la empresa la información que falte y que sea obligatoria. De esta forma, la empresa dispondrá entonces de 30 días para facilitarla mediante un documento escrito o a través de un sistema telemático accesible para el trabajador.

En los nuevos contratos, toda la información exigida deberá entregarse antes del comienzo de la relación laboral. Por su parte, en los contratos vigentes, cualquier modificación de las condiciones laborales tendrá que comunicarse por escrito.