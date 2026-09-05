Lección de Suiza a Sánchez: blinda la propiedad y agiliza la expulsión de los okupas

Con el ajetreo del verano y la aparición de otros temas más llamativos, ha pasado desapercibida una cuestión relativa a las políticas "anti-okupación" en los países europeos: en Suiza ha entrado en vigor una ley que busca agilizar los plazos de expulsión de los okupas y dar más margen de actuación al legítimo propietario.

Si bien esta ley fue aprobada el 20 de junio de 2025, no fue hasta el 1 de julio de 2026 cuando entró en vigor la reforma suiza (que se puede leer aquí) que modifica tanto el Código Civil como el Código de Procedimiento Civil, centrada en la protección de la posesión de inmuebles frente a ocupaciones ilegales.

Hay que tener en cuenta que antes de esta reforma, el Código Civil suizo ya permitía recuperar el inmueble expulsando a quien lo hubiera ocupado por la fuerza o de forma clandestina. Sin embargo, esto tenía un problema fundamental, y era el plazo. La ley exigía actuar de forma inmediata (en horas o pocos días), ya que de lo contrario esa vía se volvía mucho más lenta.

La reforma agiliza los plazos

Por ejemplo, la ley exigía antes que se actuase casi al momento de producirse la ocupación. El desalojo correspondía, en primer lugar, a la Policía; solo si la autoridad no podía intervenir a tiempo cabía la autotutela, es decir, que el propio poseedor expulsara al okupa. Ese rigor temporal tenía muchos inconvenientes y perjudicaba especialmente al propietario, que podía estar de vacaciones o fuera de su ciudad y enterarse una semana después, cuando ya era imposible ejercer ese derecho.

La reforma actual no tiene en cuenta el momento en que se produce la ocupación ilegal, sino el momento en que el propietario sea consciente de lo ocurrido (siempre que lo demuestre).

Otro cambio importante que ha entrado en vigor es que ya no hace falta saber quién ha ocupado ilegalmente la vivienda para iniciar el desalojo. Antes, para que un juez lo ordenara, había que demandar a personas concretas. Si los ocupantes eran anónimos o iban rotando, el dueño quedaba en un limbo: la ocupación era ilegal, pero no existía una vía rápida contra gente sin identificar. Esa laguna beneficiaba claramente a los okupas.

El legítimo propietario ahora tiene menos trabas

Ahora el poseedor puede pedir al juez una "injunction" (orden en español): una orden dirigida a quienquiera que esté ocupando el inmueble. El tribunal debe resolver de inmediato, como máximo en cinco días; la orden se publica y se fija en la propia vivienda, y las autoridades pueden ejecutarla. Quien quiera oponerse tiene diez días desde esa publicación, pero al oponerse ha de identificarse. Si no hay oposición, se puede desalojar aunque no se sepa el nombre.

Si hay oposición, la "injunction" deja de valer frente a esa persona (salvo que el juez haya acordado la ejecución anticipada) y el propietario puede demandarla ya por la vía ordinaria. En cualquier caso, la ley actual permite agilizar los plazos del desalojo y ya no pone tantas trabas al propietario legítimo para recuperar su vivienda, sino que le facilita el procedimiento.

Así pues, observamos que incluso en un país como Suiza, que no padece los problemas de okupación que sí tiene España, se acometen reformas legales más ambiciosas que las del Ejecutivo español, el cual sigue protegiendo al okupa en perjuicio del propietario legal de la vivienda.