Esta pensión se autodestruirá en treinta segundos

Leo aquí mismo, en estas páginas, que Hacienda, inmune a los cantos de sirena de una inflación desbocada, mantiene erre que erre su intención de indexar las pensiones en función del IPC, con lo cual va a acabar desembolsando 7.000 millones más a los jubilados de todas las categorías en 2027. Leído deprisa y con optimismo, el tema puede parecer hasta inocente: ¿tienen o no tienen derecho nuestros mayores a que les actualicen la pensión en función del aumento real del coste de la vida? En un mundo ideal y una socialdemocracia perfecta, sí. Igual que lo tendrían todos los asalariados, autónomos, pequeños empresarios, etc.

Ah, pero distamos mucho de habitar un mundo ideal y una socialdemocracia perfecta. Echen un vistazo de Pirineos para arriba y pongan las barbas, digo, las pensiones, a remojar: en Francia el Estado ya no puede con su alma ni con las cargas sociales, pero claro, como tampoco se atreven a decirlo –que no tienen con qué pagar, y cada vez tendrán menos…–, pues de huelga en huelga, de susto en susto, de patada hacia arriba y hacia delante de la deuda, van tirando. Aunque ya asumiendo ciertos recortes que aquí todavía da miedo, mucho miedo, plantear.

Entre otras cosas, porque tal y como ha degenerado la economía real últimamente: mientras el PIB parece que cabalga crecido, su versión per capita en el bolsillo de cada cual va menguando hasta lo ridículo, cuando no ofensivo. Es cierto que las pensiones han apuntalado el sistema, han achicado la zozobra de muchas familias: donde no llegaban sueldos ni contratos de los hijos, llegaba la jubilación del abuelo.

Ah, pero esa arma secreta tiene también sus limitaciones, y cada vez las tendrá más. Sucede que el Estado, a su ya larga lista de promesas incumplidas e incapacidades, tiene que sumar el agujero negro de la dependencia. A duras penas consiguen dar algunas ayudas a la conciliación familiar para tener hijos –con escaso éxito, vista la crisis de natalidad... está claro que sólo ayudamos a que nazcan hijos de inmigrantes... –, pero cuando se trata de atender a padres, madres o mayores enfermos, nada de nada. No es raro tener que fundirse toda la pensión, íntegra, en garantizar los cuidados dignos. Eso el que tiene la suerte de que la pensión le dé, porque el que no, ay...

Pero lo peor de todo es que la noticia de Libertad Digital sobre el aumento de las pensiones concluye con el escalofriante dato de que Hacienda se va a poner las botas con el IRPF que recaude a sangre y fuego de todo ese aumento. Fino sadismo, esto de aumentar sólo las prestaciones que sabes que luego caerán bajo la guadaña fiscal más afilada, es decir, que con una mano el Gobierno te lo da, y con otra te lo quita.

No sé ustedes, pero creo que es urgente que todos volvamos a la escuela a aprender economía... o, cuando menos, a sumar y a restar. Nos puede ir la supervivencia en ello antes de lo que parece.