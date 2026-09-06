El Gobierno promueve otra subida de impuestos en Europa

El Gobierno de España ha pedido este viernes a la Comisión Europea la creación de un nuevo impuesto a las empresas petroleras y gasísticas, mediante una carta enviada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra.

Aunque la carta enviada por el Gobierno no se ha hecho pública, algunas agencias han podido acceder a este documento y aseguran que la intención del Ejecutivo español es el establecimiento de un impuesto en toda la Unión Europea sobre los beneficios de las empresas de petróleo y gas para "financiar medidas de adaptación al cambio climático".

Más impuestos y emitir más deuda

El objetivo de estos impuestos sería, a su vez, la creación de un "fondo de adaptación climática", financiado con su recaudación y con la emisión de más deuda común para "ayudar a financiar la protección frente a los fenómenos derivados del cambio climático". Es decir, la propuesta de España consiste en crear nuevos impuestos y emitir más deuda común, según informa Financial Times.

Esta no es la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez pide a la Comisión Europea la creación de un impuesto sobre las energéticas. Como ya contamos aquí, en abril de este mismo año España (junto con Alemania, Italia, Austria y Portugal) pidió a la Comisión un impuesto coordinado sobre los llamados "beneficios extraordinarios" de las energéticas, con el argumento de paliar las consecuencias del conflicto bélico en Irán. Sin embargo, Bruselas rechazó aquel impuesto común por falta de unanimidad.

El Gobierno de España se aferra a un impuesto temporal que la Unión Europea ya aprobó en 2022 sobre las empresas energéticas, como consecuencia de la subida de los precios de la energía por la invasión rusa de Ucrania. No obstante, ese gravamen estuvo en vigor sólo hasta el 31 de diciembre de 2023, y la intención de España es que tenga carácter permanente.

Esta vez la excusa es el "cambio climático"

Para la ministra Aagesen, "la emergencia climática está teniendo graves impactos en toda Europa, que se está calentando aproximadamente el doble de rápido que la media mundial. En este escenario no caben respuestas reactivas. Necesitamos un enfoque integral para anticipar y evaluar los riesgos climáticos por el bien de las generaciones presentes y las futuras. Muchos Estados miembros están muy expuestos, como han demostrado claramente los últimos acontecimientos. Las estrategias reactivas para abordar la vulnerabilidad climática han demostrado ser insostenibles".

Tal y como afirma el Financial Times, "la iniciativa española busca redirigir los ingresos extraordinarios de los sectores de combustibles fósiles con altas emisiones hacia inversiones públicas para la adaptación climática, como la modernización de infraestructuras, la gestión de la escasez de agua y el apoyo a los sistemas agrícolas afectados por fenómenos meteorológicos extremos".

Así pues, el Gobierno de Sánchez vuelve a impulsar la creación de un impuesto permanente a las empresas energéticas a nivel europeo, esta vez con la excusa de crear un fondo de adaptación climática con el que financiar las políticas verdes de la Unión Europea.