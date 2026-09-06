El negocio de Hacienda con los 7.000 millones extra de las pensiones de los jubilados

La inflación se acelera en España. El IPC situó su tasa interanual el pasado mes de agosto en la friolera del 4,3% y asfixia todavía más a la economía española y a sus sufridos ciudadanos.

Además, no hay que olvidar que los estragos que causa la inflación se acumulan en el tiempo. Desde el año 2021 –cuando se desató la tormenta inflacionista– la erosión del IPC sobre el bolsillo de los ciudadanos ronda el 24%, según los datos oficiales.

Sin embargo, aunque la escalada de la inflación se palpa en el día a día del consumidor, en España existen otras facturas invisibles que causa este fenómeno inflacionario. Una de ellas es la de las pensiones, que el Gobierno se ha empeñado en indexar al IPC.

Aunque todavía no sabemos cómo quedará el IPC medio a final de año, con los datos que tenemos ahora, tendríamos una inflación media del 3,6%.

Teniendo en cuenta ese dato y que el año pasado se gastaron en pensiones –contributivas y no contributivas– 195.000 millones de euros, la subida extra de las pensiones para 2027 supondría unos 7.000 millones más –a lo que se sumarían otros 1.000 por las pensiones de las clases pasivas–, según cálculos de Funcas.

A esta actualización habría que sumarle el incremento en el número de pensionistas y la subida del gasto por el efecto sustitución, que engordarían todavía más la partida del gasto del sistema. El efecto sustitución se refiere a que los nuevos jubilados que entran en el sistema cobran más que los que salen.

Un departamento que también está de enhorabuena por esta decisión es el de Hacienda, que sacará una importante tajada con la revalorización de las pensiones a través del IRPF. Por tanto, buena parte de la subida volverá a las arcas del Estado.