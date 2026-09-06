El gasto en prestaciones por desempleo se dispara a niveles de 2013

Hace unos días se publicaron los datos de afiliación a la Seguridad Social, los cuales registraron una caída de 162.840 cotizantes. Esta cifra ha sido valorada de forma positiva por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha señalado que "la bajada de afiliación ha sido menor de lo habitual gracias a la regularización de las personas migrantes" y que "en condiciones normales habría descendido más". Para Díaz, este representa "otro efecto positivo de un proceso que incorpora a cientos de miles de personas con plenos derechos al mercado laboral".

Mientras el desempleo actual se mantiene por encima de los 2,35 millones de personas, un dato reseñable que la ministra no ha mencionado es que en julio de 2026 se alcanzó el mayor gasto mensual en prestaciones por desempleo registrado en ese mes desde 2013; es decir, el más alto en 13 años.

El mayor gasto en desempleo en más de una década

Si accedemos a las estadísticas de prestaciones por desempleo publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se observa que en julio de este año el coste de estas prestaciones ascendió a 2.115 millones de euros. Esto supone un aumento del 5,53% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando el gasto fue de 2.004 millones de euros.

No obstante, al comparar el gasto de julio de 2026 con el del mismo periodo de años anteriores, se observa que es necesario remontarse hasta 2013 para encontrar una cifra superior a la actual. Prescindiendo del dato de 2020 (año en el que el gasto se elevó a 3.237 millones de euros debido a las restricciones y a los despidos derivados de la pandemia), no existía un registro tan alto desde 2013. En aquel mes de julio, mientras España atravesaba uno de los momentos más duros tras la crisis del 2008 y del rescate a las cajas de ahorro, el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó los 2.439 millones de euros.

Y el mayor número de beneficiarios desde 2021

Otro aspecto relevante es que el número total de beneficiarios de estas prestaciones en julio de este año ascendió a 1.857.263 personas, frente a las 1.852.428 del mismo mes del año pasado, lo que supone un incremento de casi 5.000 beneficiarios (un 0,26% más). Sin embargo, habría que remontarse a 2021 para encontrar una cifra más alta, cuando se alcanzaron los 1.977.597 perceptores. De este modo, se registra un máximo de perceptores que no se observaba desde hace cinco años.

También la cuantía media que reciben los perceptores ha aumentado con el paso de los años. En julio de este año la cuantía media por beneficiario fue de 999,9 euros, por los 976 euros del año pasado en el mismo periodo, lo que supone un aumento del 2,45%. De esta forma, vemos que en los últimos años ha aumentado el gasto en prestaciones por desempleo, el número de personas que cobran una de estas prestaciones y la cuantía media de dichas prestaciones.

Así pues, por mucho que Yolanda Díaz y el Gobierno de Pedro Sánchez presuman de la creación de empleo y de la reducción del paro, sigue existiendo un problema en cuanto al desempleo a tenor de los datos que hemos podido observar en este artículo, ya que son los peores registros en los últimos años.