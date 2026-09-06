España ya tiene una inflación un 40% superior a la de la zona euro

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez presume de forma continua de que nuestra economía crece más que la media europea (afirmó hace pocos días que España "está creciendo el cuádruple de lo que está creciendo la zona euro"), al líder socialista se le olvida mencionar que España es uno de los países con la inflación más alta de toda la Unión Europea, ya que en agosto se situó como el cuarto Estado miembro con la mayor tasa de inflación.

Así se desprende de los datos publicados el 1 de septiembre por la Oficina Estadística de la Comisión Europea (Eurostat), que registran un aumento de la inflación en todos los países de la Unión Europea con información disponible. No hay cifras de agosto para Chequia, Dinamarca, Hungría, Polonia, Rumanía ni Suecia, pero sí para el resto de 21 países miembros de la Unión Europea.

España, entre los países donde más crece la inflación

Si acudimos a los datos, veremos que España ocupa el cuarto puesto de países en los que más ha crecido la inflación entre agosto de 2025 y agosto de 2026, alcanzando una tasa del 4,5%, siendo superada sólo por Bulgaria (5,1%), Chipre (5,2%) y Lituania (5,8%). Bélgica ocupa el quinto lugar donde más ha crecido la inflación en términos interanuales con una tasa del 4,2%.

El crecimiento de la inflación en nuestro país es superior (o muy superior) al observado en otros países de nuestro entorno como son Francia, donde la inflación ha sido del 2,7%, en Países Bajos del 2,8%, en Alemania del 2,9%, en Italia del 3,2% y en Portugal del 3,6%, entre otros muchos países europeos.

Al no poder compararse la inflación de España con la de la media de la Unión Europea, ya que hay seis países comunitarios para los que no hay datos disponibles, sólo podemos comparar nuestra inflación con la de la zona euro (aquellos países europeos que comparten el euro como moneda oficial), que en el mes de agosto ha sido del 3,2%. Es decir, vemos que la inflación en España ha sido un 40,6% superior a la de la zona euro, o 1,3 puntos porcentuales.

¿El motivo? El encarecimiento de la energía

El principal motivo de la subida de la inflación en toda Europa es el encarecimiento de la energía: en agosto, la inflación energética de la zona euro creció un 14,3% interanual. España vuelve a situarse entre los países más afectados por esa alza y ocupa el quinto puesto, con una tasa del 17,3% interanual en estos bienes. Sólo en cuatro países la inflación energética ha subido más: Luxemburgo (17,5%), Bulgaria (18,7%), Bélgica (21,8%) y Lituania (26,9%).

Lejos quedan los tiempos en los que el presidente del Gobierno sacaba pecho cuando España tenía una inflación inferior a la de la Unión Europea. En el siguiente post, publicado por Pedro Sánchez en su cuenta de X, podemos ver un ejemplo:

Eurostat confirma que España es el segundo país de Europa con menos inflación. En junio fue 4 veces inferior a la media de la EU. No teníamos una inflación armonizada tan baja desde marzo del 2021. Las medidas del Gobierno funcionan. Frente a bulos y mentiras, hechos y datos. pic.twitter.com/O8azHV1zQI — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 19, 2023

"Eurostat confirma que España es el segundo país de Europa con menos inflación. En junio fue cuatro veces inferior a la media de la UE. No teníamos una inflación armonizada tan baja desde marzo del 2021. Las medidas del Gobierno funcionan. Frente a bulos y mentiras, hechos y datos", decía Sánchez.

De sus palabras se puede inferir ahora que, si la inflación en España es de las más altas de Europa, ello se debe a que las medidas del Gobierno no están funcionando, ya que en su día se arrogaba el mérito de que la inflación fuese más baja que en la inmensa mayoría de los países europeos.