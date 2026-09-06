Vuelco en Ormuz: los países del Golfo preparan nuevos oleoductos para esquivar a Irán

La guerra de Irán está acelerando una transformación de enorme calado en el mercado mundial del petróleo. Los grandes productores del Golfo están multiplicando sus inversiones en oleoductos y terminales alternativas para reducir su dependencia del estrecho de Ormuz, principal cuello de botella energético del planeta cuyo bloqueo ha provocado un fuerte incremento en los precios del crudo y sus derivados.

Antes del conflicto, por Ormuz transitaban alrededor de 21 millones de barriles diarios de petróleo, equivalentes a cerca del 20% del consumo mundial de hidrocarburos líquidos. En el segundo trimestre de 2026, en plena crisis, ese flujo llegó a desplomarse hasta una media de apenas 5 millones de barriles diarios. En cuestión de unas pocas semanas, más de tres cuartas partes del tráfico habitual quedó interrumpido y bloqueado por la guerra.

La reacción de los países productores está siendo muy relevante en clave geopolítica y económica, puesto que no han esperado a una resolución y han decidido acelerar proyectos que permitan sacar el crudo directamente al mar Arábigo, al mar Rojo o al Mediterráneo sin necesidad de atravesar las aguas situadas frente a Irán. Según cálculos de Goldman Sachs a los que ha tenido acceso LD, estas inversiones podrían proteger de eventuales interrupciones en Ormuz más del 45% de las exportaciones petroleras del Golfo a finales de 2027 y blindar más del 60% de estas ventas al cierre de 2028. Hablamos, pues, de infraestructuras transformadoras que estarán listas a corto plazo.

En términos absolutos, Goldman estima que la capacidad adicional para sortear Ormuz podría aumentar en 3,8 millones de barriles diarios hasta finales de 2027 y en 7,3 millones hasta 2028. Sumada a las infraestructuras ya existentes, la región dispondría entonces de más de 14 millones de barriles diarios de capacidad alternativa. No son los 21 millones de Ormuz, pero sí una cifra relevante que permite salvar dos tercios del bloqueo.

El Golfo acelera sus rutas

Uno de los proyectos más avanzados se encuentra en Emiratos Árabes Unidos, donde Abu Dabi está ampliando el oleoducto Habshan-Fujairah, que transporta petróleo desde los campos del interior hasta Fujairah, situada ya en el golfo de Omán y, por tanto, fuera del estrecho de Ormuz. La infraestructura tiene actualmente capacidad para mover unos 1,8 millones de barriles diarios, pero la ampliación prevista duplicará esa cifra hasta 3,6 millones de barriles al día en 2027. La magnitud del proyecto es considerable: esos 3,6 millones de barriles equivaldrían prácticamente a toda la producción actual de Emiratos y permitirían al país exportar una parte muy importante de su crudo sin depender del estrecho. Además, el movimiento coincide con los planes de Abu Dabi para elevar su capacidad productiva hasta aproximadamente 5 millones de barriles diarios en 2027.

Arabia Saudí parte de una posición más ambiciosa, si cabe. Su oleoducto East-West conecta los campos petroleros del este del país con el puerto de Yanbu, situado en el mar Rojo. La infraestructura recuperó este año una capacidad de bombeo cercana a 7 millones de barriles diarios después de los daños sufridos durante el conflicto y esta red permite a Riad sacar una gran cantidad de petróleo hacia Occidente sin atravesar Ormuz. Sin embargo, ahora las autoridades saudíes estudian nuevas inversiones que permitan ampliar todavía más esa capacidad de evacuación y reforzar las terminales del mar Rojo.

El tercer gran proyecto involucra a Iraq, cuya dependencia de Ormuz es considerablemente mayor. Bagdad y Damasco han firmado un acuerdo para reconstruir el corredor petrolero que conectaba Iraq con la costa siria. La nueva infraestructura tendría una capacidad inicial de unos 2 millones de barriles diarios y permitiría exportar petróleo iraquí directamente al Mediterráneo. Sin embargo, se trata de una solución a más largo plazo. La nueva tubería puede tardar alrededor de cuatro años en estar terminada y requerir una inversión mínima cercana a los 15.000 millones de dólares. La antigua infraestructura está demasiado deteriorada y buena parte del trazado deberá construirse prácticamente desde cero.

El resultado de estas inversiones puede alterar profundamente el equilibrio geopolítico de Oriente Medio. Durante décadas, la posibilidad de cerrar Ormuz ha funcionado como una de las principales herramientas de presión de Irán sobre Estados Unidos, Europa y las monarquías árabes. Su eficacia deriva de una realidad geográfica sencilla: buena parte del petróleo de Arabia Saudí, Iraq, Kuwait, Emiratos, Qatar y Bahréin sólo podía alcanzar los mercados internacionales cruzando ese estrecho.

La situación sigue siendo crítica a corto plazo. Antes de la guerra circulaban por Ormuz más de 20 millones de barriles diarios y, todavía hoy, las rutas alternativas no permiten sustituir completamente esos flujos. Los grandes oleoductos existentes en Arabia Saudí y Emiratos ofrecían conjuntamente alrededor de 4,7 millones de barriles diarios de capacidad efectiva para sortear el estrecho. Pero el panorama podría cambiar rápidamente. Goldman Sachs estima que, si los proyectos anunciados avanzan según lo previsto, más de seis de cada diez barriles que exportaba el Golfo antes de la guerra podrían disponer de una ruta alternativa a Ormuz en 2028. En un escenario acelerado, la proporción podría llegar incluso al 75%.

De este modo, la amenaza iraní sobre uno de los principales grifos energéticos del planeta no desaparecería, pero perdería buena parte de la capacidad de paralizar el mercado mundial de petróleo que ha tenido durante las últimas décadas.