Sánchez lanza su 'Idealista público' con contratos de alquiler de hasta 75 años de duración

La vivienda constituye ya una de las principales preocupaciones de los españoles. El motivo reside en el imparable encarecimiento de los inmuebles, cuyos precios en venta y alquiler no dejan de crecer. Lo cierto es que esta situación es resultado del intervencionismo gubernamental, pero el Gobierno sigue apostando por un mayor control y la puesta en marcha de parches que resultan ser, más que nada, soluciones puramente estéticas.

Así las cosas, el Gobierno ha presentado este lunes el primer portal de información del parque público estatal de vivienda de Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo creada para gestionar y ampliar la oferta residencial pública. Concretamente, la plataforma cuenta inicialmente con 800 viviendas disponibles y prevé incorporar otras 1.500 próximamente repartidas por toda España.

Así lo ha explicado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura del acto 'Más vivienda pública, más vivienda asequible', en el que también ha intervenido la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. De este modo, Sánchez ha detallado que la herramienta pretende centralizar la oferta del parque público estatal y ofrecer información sobre el proceso de adjudicación.

Además, Sánchez ha asegurado que los procedimientos en esta plataforma serán "ágiles y transparentes", de manera que los solicitantes puedan conocer en todo momento cómo avanza su expediente. En este sentido, una de las condiciones anunciadas para las viviendas de Casa 47 es que quienes resulten adjudicatarios no tengan que destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler.

Con todo, el precio de cada vivienda tendrá en cuenta tanto sus características como la situación económica del municipio y del territorio en el que se encuentre. De esta manera, el coste del alquiler no será idéntico en todas las zonas.

Las viviendas gestionadas por Casa 47 estarán además protegidas de forma permanente, según explicó Sánchez durante la presentación del portal. En este contexto, los contratos tendrán una duración inicial de 14 años, con posibilidad de ampliarse hasta los 75 años. El objetivo es ofrecer una alternativa residencial estable dentro del parque público estatal.

Por su parte, durante su intervención la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha adelantado que Casa 47 podrá realizar próximamente anuncios relacionados con la colaboración público-privada. Según el Ejecutivo, esta vía permitiría ampliar la oferta gestionada a través de la entidad estatal mediante acuerdos con otros operadores.

Así son los anuncios del Gobierno

Con todo, en la web de la plataforma Casa 47 ya podemos acceder a las distintas convocatorias abiertas por el organismo y consultar la información publicada de los inmuebles disponibles. Así las cosas, actualmente se encuentra abierta una convocatoria en Asturias, hasta el próximo 21 de septiembre, con un total de 18 viviendas y un rango de precios de entre 350 euros y 716 euros.

Ministerio de Vivienda-Casa 47

Del mismo modo, existe otra convocatoria en Cataluña, abierta hasta el 21 de septiembre, donde hay disponibles 93 inmuebles en un rango de precios de entre 350 euros y 1.012 euros.

Ministerio de Vivienda-Casa 47

Asimismo, en la convocatoria en Castellón, abierta también hasta el 21 de septiembre, existen 157 viviendas disponibles, cuyos precios se encuentran entre los 350 euros y los 824 euros.

Ministerio de Vivienda-Casa 47

Sin embargo, lo cierto es que este tipo de iniciativas no solucionan los problemas del sector inmobiliario, que padece una extraordinaria falta de oferta que el Banco de España sitúa por encima de los 700.000 inmuebles. Del mismo modo, cabe destacar que el sector reclama una menor burocracia y una flexibilización de los trámites administrativos, así como de la fiscalidad aplicada a los inmuebles, con el fin de dinamizar la actividad constructora.

Por otra parte, no podemos olvidar que el Estado encuentra serios límites para poner oferta de vivienda de pública en alquiler, sobre todo tratándose de inmuebles de la Sareb, puesto que el estado de estas viviendas no siempre es el óptimo y, en ocasiones, no están allí donde se las demanda. Además, en Libre Mercado hemos informado de que las viviendas de la Sareb en muchos casos están ocupadas.