La Eurocámara plantea frenar su plan para imponer más controles y costes por emisiones a los ganaderos

La Unión Europea lleva años endureciendo las exigencias medioambientales en su cruzada para reducir las emisiones de las granjas. De hecho, Bruselas quería llevar parte de esas estrictas reglas a un número mucho mayor de explotaciones ganaderas. Sin embargo, con un tablero internacional inestable y una situación económica incierta, la Comisión de Agricultura de la Eurocámara (AGRI) ha decidido replantearse sus ambiciones ecologistas.

Por el momento, la Comisión ha dejado clara su opinión por amplia mayoría: no todas las granjas pueden tratarse como si fueran fábricas contaminantes.

Se trata de debatir si la Directiva de Emisiones Industriales (DEI), la norma europea que establece obligaciones ambientales para las grandes instalaciones industriales y ganaderas, debería extenderse a explotaciones más pequeñas. La respuesta es no. La Comisión es partidaria de que la normativa siga afectando a las instalaciones con más de 2.000 plazas para cerdos de engorde, más de 750 para cerdas reproductoras y más de 40.000 plazas para aves de corral.

El vacuno queda excluido

La Directiva de Emisiones Industriales impone una serie de requisitos ambientales y administrativos a las instalaciones ganaderas consideradas grandes. En la práctica, esto supone más trámites, controles y obligaciones, además de inversiones para adaptar las instalaciones.

La Comisión AGRI considera que aplicar el régimen pensado para las grandes instalaciones industriales a explotaciones ganaderas más pequeñas supondría una carga desproporcionada. Además, también ha defendido que el ganado vacuno quede excluido de la Directiva de Emisiones Industriales.

Esto no significa que Bruselas haya renunciado definitivamente a regular las emisiones de las explotaciones de vacuno. Se trata de una valoración previa de la Comisión, la decisión no es definitiva y el debate no está cerrado. El expediente continuará su tramitación en el Parlamento Europeo y deberá pasar por la Comisión de Medio Ambiente, además de seguir el procedimiento legislativo comunitario.

Las organizaciones agrarias europeas, agrupadas en Copa-Cogeca, han recibido la decisión con satisfacción. Advierten de que una ampliación excesiva de la normativa podría elevar los costes de las explotaciones, acelerar la concentración del sector en empresas de mayor tamaño y terminar favoreciendo las importaciones de carne producida fuera de la Unión Europea.