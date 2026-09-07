Brasil quiere saber cuánto petróleo esconde el océano frente a su costa amazónica. Por eso, el Gobierno de Lula da Silva ha autorizado a la petrolera estatal Petrobras a perforar tres nuevos pozos exploratorios en el llamado Margen Ecuatorial, una franja marítima en aguas profundas del Atlántico situada en la desembocadura del Amazonas, una zona que puede convertirse en una de las grandes apuestas energéticas del país para las próximas décadas.

Petrobras ya ha encontrado hidrocarburos este verano en el pozo Morpho, pero desconoce si estamos ante un yacimiento de grandes dimensiones. Por eso, los tres nuevos pozos, llamados Manga, Crotalus y Morpho Extensão, servirán para comprobar cuánto petróleo hay y si resulta rentable su extracción.

Y ahí está precisamente el interés de Brasil. La zona forma parte de la denominada Margen Ecuatorial, una franja de unos 2.200 kilómetros de costa que se extiende desde el extremo norte de Brasil hasta el litoral de Rio Grande do Norte. La región está considerada una nueva frontera petrolera y algunos expertos ya la comparan con el pré-sal, los enormes yacimientos descubiertos frente a las costas del sureste brasileño que convirtieron al país en una potencia mundial del petróleo.

Hasta 30.000 millones de barriles

La Agencia Nacional del Petróleo (ANP) calcula que la Margen Ecuatorial podría contener hasta 30.000 millones de barriles de petróleo, según el periódico brasileño Exame. Pero antes de convertir ese potencial en reservas reales, habría que localizar los yacimientos, calcular su tamaño y demostrar que pueden explotarse de forma rentable.

A la espera de que los tres nuevos pozos ayuden a despejar las incógnitas, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) calcula que una futura explotación de petróleo en la región podría aportar hasta 29.000 millones de euros al PIB brasileño y crear unos 495.000 empleos formales. El cálculo incluye tanto los puestos directamente relacionados con la extracción como la actividad generada en empresas proveedoras y otros sectores.

La consultora Oxford Economics, por su parte, calcula que la producción brasileña de petróleo podría pasar de los actuales 3,8 millones de barriles diarios a unos 5 millones si se desarrolla la Margen Ecuatorial. De este modo, Brasil entraría en el grupo de los cinco mayores productores mundiales.

El negocio también supondría más ingresos para las administraciones públicas mediante impuestos y royalties. Según el escenario más elevado del simulador elaborado por el Observatorio Nacional de la Industria, un único bloque podría llegar a generar 1.140 millones de euros anuales en royalties. Es una estimación y dependerá, entre otros factores, de cuánto petróleo se encuentre y del precio del barril.

Brasil necesita encontrar más petróleo

La petrolera estatal prevé gastar 550 millones de euros en la perforación de estos tres pozos y uno más para el que ya tenía autorización, según la información facilitada por la compañía al organismo ambiental publicada por CNN.

La compañía tiene además planes mucho más amplios para la región. Petrobras prevé invertir unos 2.550 millones de euros y perforar 15 pozos en la Margen Ecuatorial durante los próximos cinco años, según Exame.

La historia es que Brasil produce muchísimo petróleo, pero necesita seguir encontrando más para mantener ese nivel de producción en el futuro. El país se ha convertido en una potencia petrolera gracias sobre todo al pré-sal, los grandes yacimientos situados bajo el lecho marino frente a las costas de los estados del sureste. Sin embargo, esos campos no son infinitos.

Por eso la Margen Ecuatorial es tan importante para la compañía. Si los nuevos pozos confirman un gran yacimiento, Brasil podría incorporar nuevas reservas antes de que empiece a caer la producción de sus campos actuales.

La oposición de los ecologistas

El permiso para los nuevos pozos petroleros ha provocado la oposición de organizaciones ecologistas. El proyecto lleva años rodeado de polémica por su cercanía con la desembocadura del Amazonas. De hecho, varias organizaciones ya recurrieron en 2025 a la Justicia para intentar paralizar la perforación y anular la licencia.

El Gobierno de Lula da Silva, por su parte, defiende que la nueva licencia es para explorar, no para producir petróleo. También alega que Petrobras ha reforzado las medidas de emergencia con monitorización permanente, protocolos de respuesta ante vertidos, embarcaciones preparadas para contener posibles fugas y equipos especializados.