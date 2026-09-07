Países Bajos saca 86 toneladas de oro de EEUU por la "creciente inestabilidad geopolítica"

El Banco Central de los Países Bajos, De Nederlandsche Bank (DNB), ha trasladado 86 toneladas de oro desde Estados Unidos y Canadá al Banco de Inglaterra entre marzo y agosto, dentro de una estrategia destinada a diversificar los riesgos asociados a la custodia de sus reservas y facilitar su disponibilidad ante una eventual situación de crisis. La entidad explica que la decisión responde a la "creciente inestabilidad geopolítica" y forma parte de sus preparativos para mejorar la liquidez y la negociabilidad del oro neerlandés. Con la operación, una mayor proporción de las reservas queda depositada en Londres, donde el DNB considera que el oro es más fácilmente comercializable.

Antes de la operación, el 18,1% de las reservas de oro neerlandesas estaba almacenado en Londres. Tras el traslado, esa proporción ha aumentado hasta el 32,1% del total. El DNB dispone de 612,4 toneladas de oro, cuyo valor ascendía a 72.200 millones de euros a finales de 2025. Una vez completada la reubicación, las reservas mantenidas en Nueva York y Ottawa representan el 18,5% del total, mientras que el resto permanece en Zeist, en Países Bajos.

El banco central señala que la distribución de sus reservas entre Norteamérica, Reino Unido y Países Bajos permite diversificar los riesgos y, al mismo tiempo, facilitar el acceso al oro cuando sea necesario. "Ante la creciente inestabilidad geopolítica, el Banco Nacional de Países Bajos está reforzando su preparación ante la crisis", señala la entidad en su comunicado.

El traslado de las 86 toneladas se realizó mediante dos operaciones diferentes. En primer lugar, el DNB vendió 59 toneladas de oro almacenadas en Nueva York para posteriormente adquirir la misma cantidad en Londres. Además, se trasladaron físicamente más de 27 toneladas de oro desde Estados Unidos y Canadá hasta Zeist, desde donde fueron transportadas posteriormente a Londres.

El resultado es una mayor concentración de las reservas en el mercado londinense, que el banco central neerlandés considera especialmente adecuado para facilitar las operaciones con este activo. La entidad explica que las reservas depositadas en el Banco de Inglaterra constituyen "el oro más fácilmente comercializable del mundo". De este modo, la nueva distribución busca reforzar la capacidad del banco central para disponer de sus reservas si las circunstancias lo requieren.

En este contexto, el gobernador de De Nederlandsche Bank, Olaf Sleijpen, ha defendido la decisión como una medida de preparación ante posibles escenarios de crisis. "Con esta reubicación, hemos mejorado la comerciabilidad de nuestras reservas de oro. Esperamos no tener que utilizarlas nunca, pero sí necesitamos reforzar nuestra capacidad de respuesta y preparación", ha señalado.

El DNB vincula además el papel del oro con la cobertura frente a determinados riesgos sistémicos. Según la propia entidad, mantener una mayor proporción de las reservas en Londres refuerza la función del oro como ancla de confianza. El banco central considera el oro un activo de reserva especialmente adecuado para cubrir riesgos sistémicos extremos. La redistribución no modifica la cantidad total de oro en las reservas neerlandesas, sino principalmente el lugar donde se encuentra custodiado.

Con todo, la nueva distribución deja una parte mayor de las reservas en Londres, mantiene otra parte en Nueva York y Ottawa y conserva el resto en territorio neerlandés, dentro de la estrategia del DNB para diversificar la ubicación de sus activos de reserva.