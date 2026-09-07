Temor en el Gobierno de Italia: los recortes de Volkswagen podrían afectar a Ducati

La crisis del sector automovilístico en Alemania, donde Volkswagen está protagonizando un ambicioso plan de ajuste, podría afectar a otras empresas y a otros países. Precisamente por ello, el Gobierno italiano está tratando de proteger a la compañía Ducati frente a los recortes de Volkswagen.

Así lo aseguró este sábado el ministro italiano de Empresas, Adolfo Urso, puesto que Volkswagen es, en realidad, la empresa propietaria de la marca de motocicletas italiana. De esta forma, Urso mantuvo una reunión con el consejero delegado de Ducati, Claudio Domenicali, para establecer una hoja de ruta destinada a preservar el futuro de la compañía, considerada por el Ejecutivo italiano un símbolo de la industria nacional.

"Esta mañana me reuní con el CEO de Ducati, Claudio Domenicali, acordando una hoja de ruta que nos permita salvaguardar una empresa tan importante, símbolo del Made in Italy, de la que todos estamos orgullosos", afirmó Urso en un mensaje publicado en X. Así, el ministro señaló que el Gobierno empleará "de la mejor manera posible" las herramientas de las que dispone para garantizar que Ducati pueda continuar representando a Italia a través de sus resultados deportivos, tecnológicos y comerciales. Urso destacó asimismo el papel de Ducati como ejemplo de "excelencia y calidad" dentro de la industria italiana.

Ho informato il presidente della Regione Emilia-Romagna, De Pascale, di quanto emerso nel confronto con il CEO di Ducati, Claudio Domenicali, nello spirito di piena e leale collaborazione istituzionale, condividendo il percorso per salvaguardare un'azienda simbolo del Made in… — Adolfo Urso (@adolfo_urso) September 5, 2026

Esta intervención del Gobierno italiano se produce mientras Volkswagen afronta un proceso de ajuste que contempla una reducción de su plantilla y una revisión de su estructura industrial y de producto. Lo cierto es que el grupo alemán ya tenía en marcha un plan para reducir 50.000 puestos de trabajo y posteriormente aprobó otros 50.000 recortes hasta 2030. De ejecutarse ambos planes, el número de empleos afectados ascendería a 100.000.

En este contexto, Volkswagen también analiza el futuro de algunas de sus fábricas y de determinadas marcas del grupo, entre ellas la española Seat. Así las cosas, el fabricante alemán afronta una situación marcada por la competencia de los fabricantes chinos en el mercado europeo, la reducción de las ventas en China y los aranceles estadounidenses.

Por su parte, Ducati mantiene al mismo tiempo una posición destacada en el Mundial de MotoGP. La marca italiana es la vigente campeona del mundo y fue la fabricante con la que el español Marc Márquez conquistó el campeonato el año pasado. La situación de Ducati se produce, por tanto, dentro de un proceso de ajuste que afecta al conjunto de Volkswagen, mientras el Ejecutivo italiano busca preservar la actividad de una compañía que considera estratégica para la industria del paíis.