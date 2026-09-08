Algoritmos, papeleo y restricciones: las nuevas exigencias de Yolanda Díaz para contratar trabajadores

El Gobierno prepara una nueva vuelta de tuerca a la regulación laboral. El Consejo de Ministros va a aprobar este martes un Real Decreto que incrementa las obligaciones de las empresas a la hora de contratar y que introduce nuevas restricciones sobre el periodo de prueba.

La norma, impulsada por el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, transpone una directiva europea que España llevaba cuatro años pendiente de incorporar a su legislación. El retraso ya ha provocado incluso la apertura de un expediente sancionador por parte de Bruselas.

Entre las principales novedades figura la obligación de incluir más información en los contratos de trabajo. Las empresas tendrán que especificar, entre otros elementos, la identidad de las partes, las funciones que desempeñará el trabajador, su grupo o categoría profesional, la distribución de la jornada y todos los componentes del salario, incluidos sueldo base, complementos, periodicidad y método de pago.

Cuando determinados aspectos no puedan concretarse de antemano, como sucede en empleos con horarios irregulares, la empresa deberá ofrecer una "previsibilidad alternativa", por ejemplo mediante preavisos o jornadas mínimas.

Más restricciones al periodo de prueba

La nueva regulación también estrecha el margen de las empresas para prolongar el periodo de prueba. El límite general de seis meses, ya establecido en el Estatuto de los Trabajadores, solo podrá superarse cuando el convenio colectivo lo permita y exista una "justificación razonada".

La ampliación podrá contemplarse, por ejemplo, cuando se produzca una ausencia del trabajador por enfermedad o permiso o cuando "las características del puesto lo justifiquen", como puede suceder con determinados cargos directivos o ejecutivos.

Además, el contrato deberá dejar constancia de la duración del periodo de prueba y explicar en qué consistirá, es decir, qué pruebas o condiciones deberá superar el trabajador para darlo por concluido satisfactoriamente.

Trabajo sostiene que estas medidas pretenden evitar que el periodo de prueba se utilice para encubrir relaciones laborales temporales. Al mismo tiempo, las nuevas obligaciones proporcionarán al trabajador más elementos para reclamar ante la empresa si considera que no se han respetado las condiciones pactadas.

Los algoritmos también entran en el contrato

La nueva regulación alcanza incluso a los algoritmos utilizados por las empresas en la gestión de sus trabajadores. Los empleados tendrán derecho a ser informados sobre las reglas y pautas de funcionamiento de los algoritmos cuando estas herramientas se utilicen en cuestiones laborales. Entre los supuestos contemplados figuran la asignación de tareas, la modificación de la jornada, las promociones o los despidos.

La empresa también deberá comunicar por escrito cualquier modificación de los elementos esenciales de la relación laboral.

De esta forma, la regulación amplía el volumen de información que deberá proporcionarse al trabajador y convierte en obligatorias nuevas comunicaciones sobre aspectos que hasta ahora podían gestionarse con mayor flexibilidad dentro de la relación laboral.

No solo afectará a los nuevos contratos

Las nuevas obligaciones no se limitarán a los trabajadores que sean contratados después de la entrada en vigor del Real Decreto. La norma también afectará a las relaciones laborales que ya estén vigentes.

Los trabajadores dispondrán de 30 días para solicitar a su empresa aquella información que ahora pase a ser obligatoria y que no figure en su contrato. La compañía deberá facilitar los datos mediante un documento escrito o a través de un sistema telemático al que pueda acceder el empleado.

En el caso de los nuevos contratos, toda la información exigida deberá entregarse antes de que comience la relación laboral. Cualquier modificación posterior de las condiciones deberá comunicarse también por escrito.

El Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y afectará a las relaciones laborales de más de cuatro semanas, incluidas las de carácter especial.

La norma contempla además disposiciones específicas para los trabajadores contratados en España para trabajar en el extranjero, el sector pesquero y la marina mercante. Por ejemplo, los contratos de quienes trabajen fuera de España deberán especificar la moneda en la que percibirán su salario, mientras que en pesca y marina mercante se reforzará la información sobre los descansos y las condiciones de repatriación.