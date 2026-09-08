El Gobierno retira un mapa que situaba el Sáhara en Marruecos y Ceuta y Melilla como territorios en disputa

Nuevo guiño del Gobierno de Pedro Sánchez al régimen de Mohamed VI. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de Isabel Rodríguez se ha visto obligado a eliminar un mapa de su nueva web de vivienda llamada Casa 47 en el que situaba al Sáhara como parte de Marruecos y a Ceuta y Melilla como territorios en disputa.

La extrema izquierda, encarnada en Sumar y Compromís, denunció este nuevo favor al régimen de Mohamed VI con el Sáhara y denunció que el mapa "vulneraba el derecho internacional" al situarlo como territorio marroquí. Por ello, exigieron su eliminación inmediata al considerar que también vulneraba "el compromiso de España" con los saharauis. Un asunto por el que se critica mucho al Gobierno y más aún después de entregar dicho territorio a Marruecos en el año 2022 sin votarlo en el Congreso y sin dar explicaciones de los motivos que llevaron a Sánchez a dar ese giro sin precedentes.

Mapa del Ministerio de Vivienda situando al Sáhara en Marruecos

En paralelo, muchos ciudadanos también han criticado que este portal de vivienda del Ejecutivo socialista situase en su mapa a las ciudades de Ceuta y Melilla como territorios en disputa con Marruecos. Y más si cabe, después de la invasión de más de 80.000 inmigrantes ilegales llegados desde el país vecino a finales de julio que ha puesto en jaque a Ceuta y a España. Y en un momento en el que las ambiciones expansionistas de Marruecos no pueden ser mayores.

El anuncio de alquiler de vivienda "asequible" fue presentado este lunes en un acto presidido por Pedro Sánchez y ha sido muy criticado por estas cuestiones territoriales y por las pocas viviendas que ha ofertado el Ministerio de Isabel Rodríguez, que de momento cuenta solo con 800 anuncios de viviendas disponibles.

Y para más inri, en las diez ciudades más pobladas de España, el portal tiene disponibles cero viviendas en todas ellas. De este modo, el Gobierno deja de lado a ciudades tensionadas al no habilitar ni una vivienda en regiones con mucha población como Madrid o Andalucía.