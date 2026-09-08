Pillan por las reseñas de Google a una mujer que trabajaba estando de baja laboral

Una trabajadora de una empresa especializada en la fabricación y comercialización de esponjas marinas ha sido despedida después de que la descubrieran trabajando para otra compañía mientras estaba de baja por incapacidad temporal. Fue descubierta a través de las reseñas de Google donde los clientes agradecían el trato recibido por esta empleada. Según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el despido es procedente (la sentencia se puede leer aquí).

La relación laboral de esta trabajadora con la empresa fabricante de esponjas comenzó en septiembre de 2011, trabajando a tiempo completo y con un salario anual de 22.884 euros.

Ya trabajaba de forma paralela para otra empresa

Al menos desde julio de 2024, y de forma paralela a su empleo en la empresa de esponjas, la susodicha también trabajaba para un negocio de hostelería y celebración de eventos. Las tareas que desempeñaba incluían la recepción de llamadas de clientes interesados, la información sobre servicios y tarifas, el acompañamiento a las instalaciones (para lo que disponía de llaves), la recepción de contratos y de importes en concepto de señal, y la prestación de servicios como camarera en los eventos.

En ocasiones, las llamadas al establecimiento se desviaban a su teléfono personal. En reseñas de Google, los clientes le agradecían el trato recibido por su parte. Ella también se refería al administrador societario de esa actividad como su jefe. Esas labores que desempeñaba se hacían sin afiliación a la Seguridad Social.

La descubrieron por las reseñas de Google

Fue en septiembre de 2024 cuando la trabajadora inició un proceso de incapacidad temporal por contingencia común, una situación que se mantenía cuando se produjo el despido. En la sentencia no se especifica la patología o el cuadro clínico que originó la baja. Mientras tanto, y estando de baja en esta empresa, ella siguió trabajando para la empresa de hostelería y celebración de eventos, unos hechos que llegaron a oídos de la empresa de fabricación de esponjas.

A la luz de estos hechos, la empresa de esponjas le comunicó el despido disciplinario en febrero de 2025. La empresa consideró que, hallándose en incapacidad temporal y con la relación laboral suspendida, había realizado actividades laborales o profesionales. Le imputó simulación de enfermedad (al entender que si podía desarrollar aquellas tareas también podía desempeñar las de su puesto, de escasa exigencia física), fraude en el percibo de la prestación por incapacidad temporal y del complemento a cargo de la empresa, y transgresión de la buena fe contractual, deslealtad y abuso de confianza, con perjuicio grave para la compañía.

El TSJ de Madrid declaró procedente el despido

La empleada impugnó el despido y alegó también una vulneración de derechos fundamentales. No fue hasta febrero de 2026 cuando el Tribunal de Instancia de Madrid declaró procedente el despido y condenó a la demandante a abonar 1.500 euros al Tesoro Público por comportamiento temerario. Sin embargo, la trabajadora impugnó y el caso fue elevado hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en junio de este año ratificó el despido como procedente, aunque revocó la multa de 1.500 euros por temeridad.

Así pues, quedó acreditado que esta trabajadora siguió trabajando para una empresa del sector hostelero mientras estaba de baja por incapacidad temporal en la fabricante de esponjas. Fue descubierta, entre otras razones, por las reseñas que los clientes dejaban en Google.